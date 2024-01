Prijava protiv poznatih meteorologa: Optuženi za LAŽNE PROGNOZE, završili u policiji

Protiv meteorologa Ivana Ristića i Đorđa Đurića, podnesena je prijava da se "lažno predstavljaju kao kao meteorolozi".

Izvor: Youtube/printscreen/Telegraf.rs TV

Ivan Ristić i Đorđe Đurić, protiv kojih je krajem prošle godine Upravi policije grada Beograda podnesena prijava "da se lažno predstavljaju kao meteorolozi", odazvali su se pozivu i dali izjave u policiji u Beogradu. Kako je istakao Ivan Ristić, podnio je svu dokumentaciju da se dugo i profesionalno bavi meteorologijom i sada čeka šta će dalje biti.

Osoba koja je podnijela elektronsku prijavu predstavila se kao Dušan J. i tvrdi da je diplomirani meteorolog i pripadnik Ministarstva odbrane. U prijavi je naveo, između ostalog, da se "u poslednje vrijeme sve češće na televiziji i u novinama pojavljuju lica koja se predstavljaju kao meteorolozi, i to imenom - Ivan Ristić, Đorđe Đurić i Marko Čubrilo".

Kako tvrdi podnosilac prijave "podatke o vremenu, najave i upozorenja po Zakonu o hidrometeorološkoj službi jedino smije i dužan je da da Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ)". Naveo je i da oni to sve rade "s ciljem da privuku pažnju u novinama i na taj način ostvare što veću zaradu".

Ivan Ristić otkrio je i kako je saslušanje izgledalo i šta je rekao policiji.

"Dao sam izjavu u svojstvu građanina, načinjena je službena bilješka. Pronašao sam svoju dokumentaciju, na primjer, diplomu sa saveznog takmičenja i srednje škole. Bio sam prvak u Jugoslaviji iz fizike, sa olimpijade. Sad ćemo vidjeti šta će biti dalje", kaže Ristić.

Kako je u više navrata isticao, još od malih nogu interesovala ga je meteorologija, a zvanje meteorologa stekao je dok je bio u vojsci. Na optužbe da nije meteorolog, a da se za to izdaje, kaže da je studirao elektrotehniku, ali da ima svoju meteorološku firmu i da izrađuje modele za praćenje vremena koji se koriste širom Evrope.

"Diplomirao sam na elektrotehnici, roditelji mi nisu dali da studiram meteorologiju, niti fiziku, zato što je u to vrijeme je to bilo totalno nepopularno. Nije djelovalo da će nešto biti perspektivno. Kada sam, među prvima u generaciji završio fakultet, htio sam se zaposlim baš u Saveznom hidrometeorološkom zavodu. Ali tad je počeo rat, 1992. godine i rekli su mi da ne znaju šta će biti s njima i da ne mogu da me zaposle. Tada sam krenuo privatno da radim. Znači, već 30 godina profesionalno se bavim meteorologijom", kaže Ristić.

U više navrata je isticao da ima i svoje modele koji precizno daju prognozu. Kako kaže, da bi do njih došao bilo mu je potrebno čak 20 godina. Iako je široj javnosti postao poznat od skora, Ivan Ristić je i ranije radio u medijima.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Kurir TV/Printscreen

"U početku sam bio aktivan medijski, bio sam na Trećem kanalu, pa smo onda pobedili na evropskom takmičenju iz meteorologije. Tri puta smo bili prvaci Evrope u prognozi vremena. Tada su nas, na primjer, angažovali sa RTS-a da uređujemo prognozu za drugi dnevnik. Danas je nezamislivo da privatna firma to radi, ali tada je bilo to zamislivo", kaže Ristić.

Kako navodi, kasnije se povukao u ilegalu kako bi radio na svojim modelima.

"Radio sam razvoj svojih meteoroloških modela. Trebalo mi je oko 20 godina. Nije lako napraviti meteorološki model. Potrebno je baš veliko znanje iz fizike i matematike... Uspio sam u tome i sad te moje meteorološke modele koriste širom Evrope i svijeta. I na osnovu njih procjenjuje se koliko će energija od vetra, od sunca, da se proizvede vremenskom prognozom", kaže Ristić.

"Podrška kolegi Đuriću, koji živi od meteorologije"

Kako naglasio, trudi se da daje što preciznije prognoze. Vjetar spominje samo kada ga ima i uvijek se trudi da bude što konkretniji, naglašava Ristić.

Izjava koju je dao u policiji treba da ide u tužilaštvo, a zatim čekaju šta će dalje biti. Kako kaže, sreo se samo sa trećeoptuženim Đorđem Đurićem, koji je, kako navodi, u šoku.

"On je mlad momak, inače njemu je to osnovna djelatnost. Hteo bih da ga podržim ovom prilikom, on od toga živi. Ja radim na modelima, imam svoju meteorološku firmu, tako da nisam toliko ugrožen što se tiče tih stvari", kaže Ristić za "Pink".

Izvor "Blica" je rekao da "ima više lobija među meteorolozima, pa smještaju jedni drugima i navodno su u celu priču uključeni i neki profesori koji stalno obaraju iste studente".

(Blic/Mondo)