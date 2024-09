Potpuna obustava saobraćaja zbog maratona: Evo kojim ulicama u Banjaluci nećete moći automobilom

U više banjalučkih ulica sutra će biti obustavljen saobraćaj zbog održavanja 4. Banjalučkog maratona/10. Banjalučkog polumaratona, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka. Potpuna obustava saobraćaja biće na snazi od 6.30 do 14.00 časova.

Od 6.30 do 13.00 časova obustava će važiti u Ulici kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Aleje Svetog Save.

Od 7.30 do 14.00 časova saobraćaj će biti obustavljen u Ulici Teodora Kolokotronisa, Tržnička, a od 8.30 do 12.30 časova u ulicama Gorana Radulovića Bimbe, Milana Rakića, Save Kovačevića, Rade Vranješević, na Bulevaru vojvode Živojina Mišića.

Saobraćaj će od 8.30 do 13.00 časova biti obustavljen u ulicama Gundulićeva, Olimpijskih pobjednika, Mladena Stojanovića, Milana Radmana, Srpskih pilota, Jovana Dučića, na Bulevaru cara Dušana.

Od 9.00 do 13.30 časova obustava će važiti u Kninskoj, Vidovdanskoj i Ulici Prvog krajiškog korpusa, a od 8.00 do 13.30 časova u ulicama Kralja Petra Prvog Karađorđevića od Aleje Svetog Save do Olimpijskih pobjednika, Aleja Svetog Save, Vase Pelagića, Vojvode Radomira Putnika, Gavre Vučkovića, Majke Jugovića, Krfska, Gavrila Principa na dijelu od Krfske do Ulice braće Jugovića.

Saobraćaj će od 8.30 do 14.00 časova biti obustavljen u Ulici braće Jugovića na dijelu od ugla Vojvode Pere Krece do Ulice od Zmijanja Rajka.

Zabrana se od 8.30 do 11.00 časova odnosi na ulice od Zmijanja Rajka, Kragujevačkih i Kraljevačkih žrtava, Sime i Ilije Partala, Jagare do "Drvoprodeksa", Ulice Jagare, Karanovac do "Drvoprodeksa" do iza Crvke Pokrova Presvete Bogorodice.

Zabrana saobraćaja će od 8.30 do 14.00 časova biti na snazi u ulicama Gavrila Principa na dijelu od Ulice Miloša Obilića do Ulice Branka Morače do Ulice Skendera Kulenovića, kao i u Ulici Skendera Kulenovića na dijelu od Ulice Branka Morače do Duška Koščice, Solunskoj, Đure Jakšića, Simeuna Đaka, Zmaj Jovinoj, Braće Mažar i majke Marije, Vojvode Momčila, Patre, Cara Lazara.

Za vrijeme obustave saobraćaj će biti preusmjeren alternativnim pravcima, a linije javnog prevoza putnika koje saobraćaju ulicama koje će biti obuhvaćene zabranom odvijanja saobraćaja ići će izmijenjenim trasama.