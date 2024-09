Protesti zbog ubistva psa Mede u Sarajevu i Banjaluci: "Svi životi su važni, zaustavimo mučenje životinja"

Svi su bili šokirani nakon užasavajućih snimaka i odlučili tražiti od vlasti nekoliko zahtjeva

Izvor: Avaz

Ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu održani su protesti zbog ubistva psa Mede u Istočnom Sarajevu, a kasnije su okupljeni prošetali i do zgrade Parlamentarne skupštine BiH.

Svi su bili šokirani nakon užasavajućih snimaka i odlučili tražiti od vlasti nekoliko zahtjeva.

Neki od transparenata koji su se mogli vidjeti su "Životinje imaju prava", "Stop nasilju nad životinjama", "Svi životi su važni, zaustavimo mučenje životinja", "Pravda za medu", piše Avaz.

Oni su uputili nadležnim sljedeće zahtjeve:

"Izmjena i dopuna Krivičnog zakona FBiH i izjednačavanje sa KZ RS, da se promijeni član 318 i ljudi koji muče i ubijaju životinje kazne zatvorom od dvije godine, a ne šest mjeseci (kako sad stoji), te i da se napuštanje životinje klasifikuje kao krivično djelo;

Izmjena i dopuna Zakona o lovstvu FBiH gdje se “dopušta” ubijanje pasa te da se riječ “uklanjanje” u zakonu zamijeni s “premještanjem”.

Traže od opštinskih načelnika da donesu odluku koja će obavezati predstavnike mjesnih zajednica da formiraju opštinske registre sa monitoringom adresa vlasničkih pasa, a nadzor da provode opštinske veterinarske inspekcije.

Kažu da je kazna u RS do dvije godine, ali da je i to malo, no problem je što se te kazne uglavnom ne izriču, nego se ide ka u smjeru novčanih kazni.

Protest zbog ovog slučaja održan je i u Banjaluci.

Mali tužni skup... Za Medu i sve zlostavljane životinje.

Od siline pljuska nismo čuli jedni druge, ali smo se razumjeli.pic.twitter.com/EBk3KR0Z08 — Berislav Blagojević (@BerislavB)September 28, 2024

Podsjećamo, pas je upucan tri puta u glavu jer je ušao u dvorište da se napije vode.

Nakon ovog užasavajućeg događa uhapšen je Aleksandar Matić, kojem je kasnije određen jednomjesečni pritvor.

(Mondo)