Prognoza: Kiša i osjetno svježije

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti osjetno svježije, pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima.

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 13 stepeni na jugozapadu i istoku do 21 stepen Celzijusov na jugu, u višim predjelima na zapadu od devet.

Kiša će do podneva prestati u Krajini i na jugu.

U nastavku dana biće sunčanije u Krajini i Hercegovini, dok će na istoku ostati oblačno uz postepen prestanak padavina, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče i u noći biće vedro u većini krajeva, uz moguću maglu samo ponegdje.

Vjetar će biti slab do umjeren, povremeno pojačan, sjeverni do sjeverozapadni, u nastavku dana intenzitet u postepenom slabljenju. U Hercegovini će duvati umjerena, na udare jaka do olujna bura.

U većini krajeva jutros je oblačno sa kišom. U većem dijelu Hercegovine oblačnost se smanjila, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po mjestimično mokrim i klizavim kolovozima i savjetuje se oprezna vožnja prilagođena trenutnim uslovima na putu, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Radovi se izvode na dionicama Klašnice dva - Šargovac u naselju Zalužani, Milići-Vlasenica, Vlasenica - Han Pijesak jedan, Donja Bukovica - Vršani, Vršani-Bijeljina, Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/, Rudanka-Doboj, Razboj-Rudanka na prevoju LJeskove vode, Gradiška - Nova Topola - Klašnice, Čatrnja-Gradiška.

Na mostu Šepak zabranjen je saobraćaj za vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 40 tona i čije osovinsko opterećenje prelazi devet tona, a na mostu se istovremeno mogu naći najviše dva teretna vozila, i to bez putničkih vozila.

Zbog sanacije mosta na dionici regionalnog puta Piperi-Mačkovac, biće obustava saobraćaja za vozila preko 3,5 tone, koja će biti preusmjerena na alternativne putne pravce Mačkovac-Čelić i Piperi-Lukavica-Brnjak, a vozila do 3,5 tone ukupne mase na lokalne puteve preko Mačkovca i Vakufa, Han Pijesak dva - Sokolac, Teslić tri - Podjezera.

Zbog minerskih radova na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina, u kanjonu rijeke Bistrice, biće povremenih obustava saobraćaja od 7.00 i 16.00 časova, kao i na putu Doboj-Modriča u mjestu Kostajnica, grad Doboj.

Radi postavljanja rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelima "Cera tri" i "Strogonik", na magistralnom putu Brodar-Višegrad, kao i na putu Međeđa-Brodar u tunelu "Kota dva", u tunelima "Pasjaci" i "Hamšil".

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje - Miljevina saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona na mostu na putu Sastavci-Ustiprača, gdje se odvija jednom trakom brzinom do 30 kilometara na čas.

Zbog opasnosti od pojave klizišta u rejonu Starog Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća "Ruding", u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Priboj-Šibošnica, dionica Mačkovac-Piperi zabranjen je saobraćaj za teretna vozila zbog oštećenja mosta u Mačkovcu.

Na putu Polje-Podnovlje, zbog oštećenja kolovoza, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona, na nadvožnjaku u Trnu za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona, na Mostu kralja Aleksandra u opštini Rudo za motorna vozila ukupne mase preko 10 tona, a na putu Brod na Drini - Šćepan Polje za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog izvođenja radova na zamjeni prelaznih naprava na vijaduktu Reljevo, na dionici auto-puta Sarajevo sjever - Butila, vozila saobraćaju jednom trakom u pravcu kretanja. Na dionici Podlugovi-Visoko, zbog radova na postavljanju bukobrana, na mjestu izvođenja radova u funkciji je preticajna traka, a brzina je ograničena na 60 kilometara na čas.

Na magistralnom putu Matuzići-Doboj, zbog aktuelnih radova, saobraćaj se odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila. S obzirom na to da je riječ o izrazito frekventnoj dionici, na mjestu radova tokom dana formiraju se duže kolone vozila u oba smjera.

Sanacioni radovi aktuelni su i na magistralnim putevima: Bosanska Krupa - Bosanska Otoka, Kaonik-Gromiljak, Livno - Kamensko /Podgradina/, Gračanica-Doboj, Kladanj-Živinice, Prozor/Rama - Jablanica, Foča-Ustikolina, Tarčin-Konjic.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja su do 30 minuta.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase i preusmjeravaju se na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na prelaz Rača, dok autobusi mogu koristiti prelaz Šepak.