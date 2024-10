Stigao sertifikat: Banjalučki ćevap postao zaštićen brend

Banjalučki ćevap postao je zaštićen brend jer je dobio oznaku garantovano tradicionalnog specijaliteta od Agencije za bezbjednost hrane BiH.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Sertifikat koji svjedoči o tome da je od danas Banjalučki ćevap zaštićen brend uručen je danas u Gradskoj urpavi, a gradski menadžer Bojan Kresojević je poručio kako je ovo važna razvojna tema u našem gradu.

"Najvažnija djelatnost, kada je u pitanju razvoj Banjaluke su upravo turizam i gastronomija. Sertifikat će sigurno imati veliki značaj, kako za proizvođače ćevapa u Banjaluci, tako i za proširenje na druge aspekte zaštite svojine kada je u pitanju naš grad", rekao je Kresojević.

Napomenuo je i to da je sigurno da je turizam jedan od najvećih potencijala za naš grad, te da o tome svjedoče i postignuti rezultati za periode iza nas.

"Sve to nam daje za pravo da i u narendom vremenskom periodu posvetimo pažnju različitim aktivnostima – izgradnji infrastrukture, organizovanju različitih događaja, ali i da podržimo prozvođače i instiitucije koje brendiraju naše proizvode i destinacije. Ovaj put smo na inicijativu gradonačelnika Stanivukovića, a uz podršku institucija, došli do cilja, a to je da smo zaštitili Banjalučki ćevap kao brend što će značiti da svaki proizvođač koji odluči da nazove svoj brend Banjalučki ćevap, morati poštovati striktno propisanu proceduru, proces proizvodnje i sastojke Banjalučkog ćevapa", dodao je Kresojević.

Izvor: Gradska uprava

Kazao je i to kako, ono što je karakteristično za ovaj proces jeste da je omogućeno geografsko prenošenje proizvodnje.

"To znači da nije rezervisano samo za Banjaluku, te da zbog toga u svijetu imamo priliku da povećamo svijest o Banjaluci kao turističkoj destinaciji. Prošle godine prihodi su povećani za dva miliona KM – direktno ili indirektno u turizmu, te nas to raduje i daje nam za pravo da u narednom vremenskom periodu povećamo aktivnosti, a jedna od aktivnosti jeste da sve ove institucije sa Gradom nastave svoje aktivnosti, te da i na evropskom nivou zaštitimo Banjalučki ćevap", rekao je gradski menadžer.

Nebojša Kuštrinović, promoter manifestacije "Ćevap fest", naglasio je kako su napokon dočekali i taj dan da ovaj brend bude zaštićen, te je iskoristio priliku da zahvali Gradskoj upravi što je u ovom procesu bila brza i produktivna.

"Prije deset godina grupa ljudi se okupila oko zaštite našeg brenda, našeg Banjalučkog ćevapa, te smo zbog toga i napravili Ćevap fest u ovoj namjeri. Od svih ćevapa, meni je najbolji Banjalučki ćevap i iz isustva znam da, ko god je bio u Banjaluci, a nije probao ćevap – kao da u Banjoj Luci nije ni bio. Ćevap je uvijek bio naš brend i hvala Gradskoj upravi što su načinili jedan ovakav korak, jer znamo koliko je teško zaštiti brend. Mi smo dobili dokument, te možemo svugdje u svijetu da kažemo da Banjalučki ćevap ima svoje ime", kazao je Kuštrinović.

Dragan Brenjo, predstavnik Agencije za bezbjednost hrane BiH poručio je kako mu je veliko zadovoljstvo što danas prisustvuje uručenju sertifikata o zaštiti brenda.

"Drago mi je što danas možemo da pristupimo ovoj ceremoniji uručenja sertifikata, odnosno rješenja o dobijanju oznake garantovano tradicionalni specijalitet Banjalučki ćevap. Ovo je brend koji je prepoznatljiv za Banjaluku i ko god dođe u ovaj grad ćevap treba da proba. Bila mi je čast i zadovoljstvo da sam u organizaciji i da sam zajedno sa Gradskom upravo – učestvovao u ovom. Zadovoljstvo je bilo raditi sa svima onima koji su se uključili da dođemo do ovog cilja", naveo je on.

Izvor: Gradska uprava

Pojasnio je šta u praksi znači ova prestižna oznaka.

"Ovo je oznaka koja ne znači samo mjesto prozvodnje – znači i očuvanje tradicionalne recepture i tradicionanog procesa, kao i metode proizvodnje koja je propisna za sve koji žele da proizvode Banjalučki ćevap. Ovo je prvi korak ka evropskoj zaštiti i nadam se da će se Banjalučki ćevap priključiti i drugim poznatim i prepoznatljivim prozvodima u svijetu", istakao je on.

Duško Tešanović, iz Udruženja za očuvanje garantovane tradicije specijaliteta "banjalučkih ćevapa" takođe je iskoristio priliku da zahvali Gradu i svima onima koji su pomogli da se do ovoga dođe.

Naime, na prvom sastanku koji je održan u aprilu 2023. godine u organizaciji predstavnika Odjeljenja za privredu i LER Grada Banja Luka sa budućim osnivačima Udruženja za očuvanje garantovane tradicije specijaliteta "banjalučkih ćevapa", te predstavnicima JU Veterinarskog instituta Republike Srpske "Dr Vaso Butozan" i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci na kojem je dogovorena uloga svakog od učesnika.

U ovom procesu, dogovoreno je da Grad bude koordinator aktivnosti u postupku dobijanja oznake garantovano tradicionalnog specijaliteta prehrambenog proizvoda u BiH za banjalučki ćevap u postupku pred Agencijom za bezbjednost hrane Bih, uključujuči tehničku pomoć u osnivanju pomenutog udruženja pred Osnovnim sudom i finansiranje izrade specifikacije od strane Instituta i Tehnološkog fakulteta.