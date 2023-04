Prvomajski roštilj nikad skuplji: Cijena kilograma ćevapa približava se cifri od 20 KM

Prepuna izletišta uz roštilj sinonim su za tradicionalna provmajska okupljanja i druženja građana u prirodi, ali ove godine izletnici će za ćevape morati izdvojiti rekordnu sumu novca.

Izvor: Shutterstock

Enormna poskupljenja koja nisu zaobišla ni ćevape, kobasice i ostale mesne specijalitete.

Za razliku od prije dvije godine kada se za kilogoram ćevapa u Banjaluci moralo izdvojiti od 10 do 12 maraka, ovogodišnja priprema roštija u gradu na Vrbasu biće znatno skuplja jer trenutne cijene najpoznatijeg domaćeg gurmanskog specijaliteta u pojedinim mesnicama variraju od 15 pa čak i do 17,5 KM! Slična cijena je i roštiljskih kobasica, dok kilogram ražnjića košta i do 18 maraka!

Kada je riječ o piletini cijene filea se kreću od 13 do 16 KM, dok je za krilca i batake potrebno izdvojiti od 7,5 do 11 KM u zavisnosti da li su marinirani ili ne.

Ćevap fest 2022 Izvor: MONDO

Iz banjalučke "Mesnice kod Laze" još uvijek nemaju rezervacija, ali se nadaju da će prodaja krenuti pred 1. maj.

"Mi smo uvijek imali posla i teško je prognozirati u kolikoj mjeri će biti ove godine. Ljude takođe zanima i kakvo će vrijeme biti, pa i od toga dosta zavisi kakva će nam biti prodaja", rekli su za Mondo u pomenutoj mesnici.

Slično mišljenje imaju i u mesnici "Kod Dule" u banjalučkom naselju Starčevica uz opasku da su se građani dosta istrošili pred vaskršnje praznike, dok u mesnici "Iriškić" ne očekuju prodaju kao prethodnih godina.

"Kupovna moć građana sve je manja pa u skladu sa tim ne očekujemo veću prodaju i narudžbe", rekli su u ovoj mesnici.

Na kraju dodajmo da su bezalkoholna i pojedina alkoholna pića, lepinje i ugalj uz meso neizostavni dodatni "aksesoari" dobrog roštilja koji takođe nisu izbjegli na dosadašnja poskupljenja što dovodi do zaključka do će ovogodišnje praznovanje 1. maja biti dosta skromnije nego ranije.

Hrana najviše poskupila

Prema podacima Zavoda za statistiku RS ukupan indeks potrošačkih cijena u RS u martu ove godine u prosjeku je bio viši za 10,4% odnosu na mart 2022. godine.

Najveći godišnji rast cijena zabilježili su hrana i bezalkoholna pića (ukupno) 20,1 odsto. Mlijeko i mliječni proizvodi poskupili su 35,1 odsto, a riba 26,4 procenta.

(Mondo)