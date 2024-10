"Problem ilegalni migranti": Oko 100 Čečena svakodnevno čeka na ulazak u EU

Svakodnevno oko 100 legalno prijavljenih Čečena, građana Ruske Federacije, boravi u Gradišci čekajući odobrenje za ulazak u EU preko graničnog prelaza, a dnevno njih 10 dobije dozvolu za ulazak u Hrvatsku, potvrdio je načelnik Policijske uprave Gradiška Slobodan Torbica.

Torbica je rekao novinarima da Čečeni u Gradišci borave legalno, da su prijavljeni kod nadležnih organa i da su smješteni u legalnim smještajima za iznajmljivanje.

On je naveo da policija svakodnevno provjerava da li se navedena lica nalaze na prijavljenim adresama i da do sada nije bilo nikakvih problema, odnosno migranti iz Čečenije poštuju pravila koja se odnose na kretanje, te da se u Gradišci zadržavaju dva do tri dana.

"Trenutno u Gradišci boravi oko 100 Čečena i uglavnom su to mladi bračni parovi sa djecom. Kretanje u gradu im je dozvoljeno samo od smještaja do trgovine gdje nabavljaju osnovne namirnice. U Gradišci čekaju svoj red na prelazak granice prema EU. Kada dobiju obavještenje da su na spisku od 10 ljudi koji mogu pređi granicu oni to legalno pređu u Hrvatsku", rekao je Torbica.

Prema njegovim riječima, mnogo više problema policiji zadaju ilegalni migranti, koji u Gradišku dolaze iz pravca Sarajeva i Bihaća, koji nastoje da pronađu način da pređu rijeku Savu i uđu u Hrvatsku, a njih 509 je tokom devet mjeseci ove godine evidentirano na području Gradiške i Srpca.

Torbica je naveo da su pripadnici Žandarmerije pronašli na desetine legalnih migranata u napuštenim kućama uz rijeku Savu, a primjećen je i veći broj taksista iz Federacije BiH koji dovoze migrante u Gradišku, a koji tvrde da to rade legalno jer im migranti uslugu prevoza do Gradiške plate u Sarajevu ili drugom gradu.

"Uključili smo i saobraćajnu inspekciju grada Gradiška koja će provjeravati taksiste, jer oni po svom rješenju moraju imati dozvolu za destinaciju prema kojoj voze putnike, a to ovi taksisti sigurno nemaju u svojim rješenjima", rekao je Torbica.

Torbica je podsjetio da Žandarmerija, zbog terorističkog napada u Bosanskoj Krupi, ali i od ranije kada je napadnuta Ambasada Izraela u Beogradu, vrši pojačan nadzor i kontrolu policijskih objekata, kao i škola, vrtića i drugih javnih objekata, te da će tako biti dok nadležni organi procjenjuju da je to potrebno.

(Srna)