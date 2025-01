Radnici RITE Ugljevik opet blokirali put, oglasio se ministar Đokić

Radnici preduzeća RiTE Ugljevik organizovali su drugi dan proteste zbog nezadovoljstva platama, te katastrofalnog stanja u preduzeću. Oni su i danas nakratko blokirali magistralni put Bijeljina - Tuzla.

Podsjetimo, identična situacija zabilježena je i juče, tokom prvog dana protesta.

Zbog nagomilanih problema u ovom preduzeću, radnici protestuju i danas, te su se ponovo odlučili na blokadu puta.

Oni su dali rok nadležnima do srijede, ili će, kako kažu, na put izvesti radne mašine. „Ako ne bude to riješeno u srijedu, damperima ćemo izaći na put. Imate rok do iduće srijede“, poručuju radnici, prenosi Info Bijeljina.

Cvjetinović: Ubrzaće se proces za konesiju

Diko Cvijetinović, generalni direktor Rudnika i Termoelektrane Ugljevik, danas je radnicima koji protestuju prezentovao šta se radi na prevazilaženju krize u ovom preduzeću.

"Što se tiče radne sredine. Juče smo imali poziv iz Banjaluke, od samog vrha. Pored preduzetih aktivnosti oko vraćanja koncesije „Istok 2“ juče je održan sastanak i donijeta odluka da se taj proces ubrza, kako bi se projekat „Komsar“, ne samo koncesija „Istok 2“, nego kompletan projekat vratio u nadležnost Republike Srpske i dodijelio RiTE Ugljevik", rekao je Diko Cvijetinović, generalni direktor RiTE Ugljevik (riječ je koncesionim poljima za iskopavanje uglja koje je Vlada RS prije nekoliko godina dala kompaniji "Komsar enerdži", a sada preuzima cijeli projekat).

Cvijetinović je okupljenim radnicima rekao i da su jutros imali poziv iz Vlade Republike Srpske.

"Danas će biti i izjava povodom toga, izaći će nadležni sa saopštenjem da je donijeta odluka da se taj proces ubrza, ali se moraju poštovati sve zakonske odredbe vezano za koncesiju, da ne bismo došli u problem", rekao je Cvijetinović.

Cvijetinović dodaje da RiTE ima kop koji se krenuo raditi prije mjesec dana i u tom dijelu se nastavljaju radovi, a time se prelazi linija razgraničenja sa Komsarom i ulazi se u koncesiono polje.

"Kao direktor radim sve što je do mene, rekao sam i juče da ova linija razgraničenja gdje treba već da uđemo u pojas Komsara i zato smo preduzeli određene aktivnosti kako bismo iduće sedmice mogli da uđemo u to polje, a sljedeće sedmice, u utorak ili srijedu ćemo imati i potpisan papir, dokument, koji je usaglašen, a to znači da dok traje procjena i pregovori, ulazimo u taj dio 'Komsara' ", rekao je Cvijetinović.

Đokić: Proces nije moguće završiti u jednom danu

Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić uputio je poziv radnicima RiTE Ugljevik da daju doprinos prevazilaženju problema tako što će se obezbijediti nastavak procesa rada.

"Nakon neophodnih konsultacija u toku jučerašnjeg dana i jutros, još jednom je potvrđeno da će se nastaviti već ranije započete aktivnosti preuzimanja projekta od kompanije Komsar i da će završetak tog procesa omogućiti da se područje rudarskog basena ‘Istok’ u Ugljeviku stavi na raspolaganje eksploatacijom uglja za potrebe postojećeg Rudnika i Termoelektrane Ugljevik", naveo je Đokić za RTRS.

Đokić je rekao da ovaj proces nije moguće završiti u jednom danu niti sedmici, ali će on biti vođen i završen u skladu sa ovom najavom.

On je rekao da je juče obezbijeđeno da se radnicima isplate plate sredstvima iz Elektroprivrede RS. Ministar je podsjetio da je ovaj stav ranije, takođe, najavio i predsjednik Vlade Radovan Višković prilikom razgovora sa predstavnicima sindikata Rudnika i Termoelektrane Ugljevik i Elektroprivrede Republike Srpske.

