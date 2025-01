Uspjeh Banjalučanke Lare Karalić: Za esej o Nikoli Tesli prva nagrada u Njujorku

Еsej Lare Karalić, učenice devetog razreda PU OŠ "Nikola Tesla" iz Banjaluke, izabran je za najbolji među brojnim pristiglim radovima na literarnom konkursu "Zašto je Nikola Tesla pisao ćirilicom?".

Prije nekoliko dana, Lara je ovu veliku nagradu preuzela na Međunarodnoj konferenciji Tesline naučne fondacije u Njujorku.

Kako je Lara ispričala za "Nezavisne", nagrada je za nju bila veliko iznenađenje, jer nije očekivala da će baš njen rad biti izabran među toliko kvalitetnih radova iz cijelog svijeta.

"Velika mi je čast što sam ove godine bila učesnik na Međunarodnoj konferenciji Tesline naučne fondacije koja je održana 11. januara. Ona se tradicionalno održava svake godine u njujorškom hotelu 'Njujorker', u kojem je Tesla živio. Zaista mi mnogo znači nagrada Tesline fondacije, jer me Teslina životna priča duboko inspiriše. Za mene je on simbol otpornosti - njegova upornost, briljantan um i mukotrpan rad oblikovali su prilike koje danas uzimamo zdravo za gotovo", ističe Lara.

Pojašnjava da je prošle godine raspisan literarni konkurs na temu "Zašto je Nikola Tesla pisao ćirilicom?", a komisija je njen esej odabrala kao pobjednički, te su je pozvali da učestvuje na konferenciji, upozna ljude i posjeti grad u kojem je Tesla živio i stvarao svoja najveća djela.

"Posebno sam zahvalna mojoj razrednici Vesni Pantić, koja me je podstakla da se prijavim na konkurs. Divno je što se naša škola priključila saradnji sa fondacijom i uz podršku profesorice Mirjane Stojanović osnovala prvi 'Teslin klub', te nam tako omogućili da nam se otvore mnoga vrata nauke", dodaje ona.

Ova fondacija se bavi očuvanjem lika i djela velikog naučnika i podsticanjem mladih na bavljenje naukom kroz različite Tesline naučne klubove u osnovnim i srednjim školama, koji okupljaju učenike zainteresovane za oblasti matematike, fizike, tehničkih nauka i inženjerstva, tako im omogućavajući učešće na raznim naučnim programima i usmjeravajući ih za dalje obrazovanje.

Lara je odličan učenik i aktivno učestvuje, kako u školskim, tako i vanškolskim aktivnostima, a ove godine je, kako kaže, predložena za Svetosavsku nagradu, koju osnovne škole dodjeljuju najboljim učenicima na Savindan. I to nije sve, ona uporedo pohađa muzičku školu i trenira ritmičku gimnastiku.

"Nekoliko puta sam dobijala nagrade na raznim literarnim konkursima i takmičenju iz matematike, za koje se spremam i ove godine. Završavam Muzičku školu 'Vlado Milošević', odsjek klavir i deset godina aktivno treniram ritmičku gimnastiku u Klubu ritmičke gimnastike 'Allegro'. Muzika i sport su me prije svega naučili disciplini i istrajnosti u svemu što radim", naglašava ova mlada Banjalučanka.

I upravo joj je, ističe, Nikola Tesla jedan od najvećih uzora.

"Nikola Tesla je proslavljeni pronalazač i vizionar čije su ideje oblikovale savremeni život, ali za mene je on prije svega podsjetnik koliko daleko mogu da stignu oni koji sanjaju velike snove i neumorno rade. Njegovo nasljeđe nije samo izvor inspiracije, već i lekcija da je svaka prepreka prilika za rast i razvoj", istakla je Lara.

Kako kaže, ponosna je i srećna što dolazi iz porodice u kojoj se njeguju kultura i tradicija, i što su i ovaj put uz nju na ovako važnom životnom putu i događaju.

Prema njenim riječima, nakon završetka osnovne škole plan je da upiše gimnaziju, jer daje široko obrazovanje i dovoljno vremena da odluči šta želi raditi u budućnosti.

"Trenutno se dvoumim između veterine i ekonomije, jer me obje oblasti privlače na svoj način. Veterina me je oduvijek interesovala zbog ljubavi prema životinjama i želje da im pomognem, dok me ekonomija fascinira zbog mogućnosti da razumijem i oblikujem svijet oko sebe kroz poslovanje. U školi imamo projekat 'Koraci ka karijeri', koji organizuje učeničku praksu s ciljem što boljeg usmjeravanja u dalje školovanje. Dobra stvar je što ću od februara početi praksu iz veterine, pa ću iz prve ruke saznati više o ovom zanimanju. Mislim da će mi to iskustvo pomoći da donesem bolju odluku kada dođe vrijeme", zaključuje ova uspješna učenica.

Inače, OŠ "Nikola Tesla", koju pohađa Lara, prva je škola u Banjaluci i Republici Srpskoj u kojoj je, uz pomoć i vođstvo Tesline naučne fondacije iz SAD, osnovan školski Teslin klub, u maju 2022. godine. Klubovi postoje u mnogim školama u svijetu, i to s ciljem da podrže razmjenu znanja, iskustava i postignuća talentovanih učenika, a sve uz njegovanje lika i djela Nikole Tesle.

