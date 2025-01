Sindikat "Željeznica RS" traži povećanje plata

Predstavnici sindikalnih organizacija koje djeluju u preduzeću "Željeznice Republike Srpske" rekli su da su na današnjem sastanku sa upravom kompanije zatražili linearno povećanje neto plate radnicima u iznosu od najmanje 200 KM.

"Pošto nismo dobili garanciju Uprave da oni to mogu uraditi iz vlastitih sredstava saglasili smo se, i Uprava je to prihvatila, da im se sutra obratimo sa zahtjevom za povećanje plata i obrazloženjem, a oni će to proslijediti resornom ministarstvu i Vladi i zatražiti zajednički sastanak", izjavio je predsjednik Samostalnog sindikata mašinovođa Republike Srpske Simo Cvjetković.