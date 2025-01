Prognoza: Danas toplo i sunčano, krajem dana moguća kiša na zapadu

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje toplo vrijeme za ovo doba godine uz sunčane periode i postepeno naoblačenje od zapada.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kasnije po podne, uveče i tokom naredne noći samo će ponegdje na zapadu i sjeveru padati slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 16 stepeni, u višim predjelima i mjestima sa maglom od šest stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab zapadni ili promjenljiv vjetar, na sjeveru uveče umjeren sjeverni.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava umjereno do pretežno oblačno.

STANJE NA PUTEVIMA

Magla jutros smanjuje vidljivost na širem području Prijedora, pa se vozačima savjetuje oprez i da brzinu prilagode trenutnim uslovima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija redovno, po pretežno suvim i mjestimično mokrim i klizavim kolovozima.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

Prekinut je saobraćaj zbog aktiviranog klizišta na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik –Glavičice, u rejonu Ugljevik Sela. U funkciji su alternativni putni pravci.

Radovi su aktuelni na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac i Crkvina-Modriča jedan zbog izgradnje auto-puteva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko, zatim na putnom pravcu Dobro Polje-Miljevina, Gradiška–Nova Topola–Klašnice, a u toku je i gradnja tri kružna toka na dionicama Klašnice-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Zbog minerskih radova na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina, u kanjonu rijeke Bistrice, dolaziće do povremene obustave saobraćaja u vremenu između 7.00 i 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača zbog oštećenja mosta saobraća se jednom trakom.

Saobraćaj je zbog radova usporen za putnička vozla u LJeskovim vodama na regionalnom putu Rudanka-Stanari, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH na dionici auto-puta Podlugovi-Visoko zbog radova na postavljanju bukobrana na mjestu izvođenja radova u funkciji je preticajna traka. Do završetka radova, do 8.00 do 15.00 časova zatvara se isključni krak za Visoko, smjer Sarajevo-Visoko. Vozači mogu koristiti isključenja Kakanj i Podlugovi.

I dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje zbog oštećenja kolovoza.

Na magistralnom putu na izlazu iz Jablanice prema Mostaru, zbog sanacije, saobraća se naizmjeničnim propuštanjem vozila.

U toku su radovi na magistralnim putevima Konjic-Jablanica, kod tunela Crnaja, i Husino-LJubače, a vozila na mjestu radova saobraćaju usporeno, jednom trakom.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase. Ova teretna vozila preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.