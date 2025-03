I danas hladno za ovo doba godine, ali će kiše biti samo ponegdje

U cijeloj BiH danas će biti oblačno i hladnije uz slabu kišu samo ponegdje i maksimalnu temperaturu vazduha od sedam do 13, na jugu do 15 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na krajnjem sjeveru i jugu biće i sunčanih perioda. Biće i vjetrovito uz pojačan sjeverni vjetar.

Kasnije poslije podne padavine će ponovo jačati na istoku, a uveče i u narednoj noći će se premještati ka zapadu i sjeveru. Na planinama će padati slab snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će ujutru biti slab, zatim umjeren do pojačan sjeverni, a na jugu Hercegovine su mogući i olujni udari bure.

STANJE NA PUTEVIMA

U Republici Srpskoj jutros su svi putevi prohodni osim magistralnog puta Kozarska Dubica-Kostajnica u mjestu Špilja, gdje na kolovozu još ima vode, kao i na regionalni put Gornji Podgradci-Mrakovica zbog većeg odrona na lokalitetu kamenoloma Vučjak. Od ranije je zbog aktiviranog klizišta neprohodan regionalni put Ugljevik-Glavičice u mjestu Ugljevik selo.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske upozoravaju da su zbog kiše kolovozi mokri i klizavi, a učestali su odroni kamenja i zemlje na kolovoz na svim dionicama u usjecima i pored kamenih kosina.

Na magistralnom putu Gacko-Tjentište zbog opasnosti od klizišta između tunela Čemerno i Surdup saobraćaj se odvija otežano, jednom trakom.

Zbog izvođenja bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača saobraćaj će danas biti privremeno obustavljen od 8.00 do 16.00 časova na dionici regionalnog puta Srpske Toplice-Čađavica dionica Kola-Stričići.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog sanacije klizišta na putnom pravcu M18 na dionici Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu Sijeračke stijene, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 7.00 do 17.00 časova.

Na dionici magistralnog puta LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, zbog izvođenja minersko-bušačkih radova na kamenolomu "Rogoušić", opština Pale, doći će do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, po potrebi od jednom do dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog izvođenja deminerskih radova na regionalnom putu Doboj-Maglaj u mjestu Trbuk, privremeno će dolaziti do obustave saobraćaja od 11.00 do 16.00 časova, maksimalno 15 minuta u toku jednog dana.

Zbog izvođenja minerskih radova na magistralnom putu MI-111 Trnovo-Miljevina, u kanjonu rijeke Bistrice, izvršiće se privremena obustava saobraćaja radnim danom, od 7.00 do 16.00 časova, po potrebi u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

U Federaciji BiH radovi su aktuelni na magistralnim putevima: Lepenica-Han Ploča, Potoci-Mostar, obilaznica kroz Mostar, i Hadžići-Sarajevo, a na mjestima radova saobraća se usporeno, jednom trakom

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje zbog oštećenja kolovoza još uvijek je obustavljen saobraćaj.

Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz BiH, dok na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog oštećenja mosta, obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu sa Hrvatskom, Brčko-Gunja. Granični prelaz mogu koristiti samo pješaci, biciklisti i motociklisti.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, koja se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.

(Srna)