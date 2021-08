Dodik: BiH nema visokog predstavnika, Šmit se lažno predstavlja

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da ne postoji visoki predstavnik u BiH i da se Kristijan Šmit lažno predstavlja.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

"Šmit je neizabrani stranac koji se ovdje lažno predstavlja da je visoki predstavnik bez mandata strana potpisnica Aneksa 10 koji uvodi visokog predstavnika kroz dejtonski sistem u BiH", rekao je Dodik u intervjuu za RTRS.

Dodik je istakao da nema obavezu da bude u Predsjedništvu BiH i da se sastane sa Šmitom, jer se pojavljuje kao lažno predstavljeni visoki predstavnik.

"Da se Šmit pojavio u Predsjedništvu BiH kao bivši poslanik njemačkog parlamenta ili bivši savezni ministar koga kao prijatelja ovih prostora interesuje situacija u BiH, ja bih danas bio tamo", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH ističe da mu nije jasno koga predstavlja Šmit i ko je njemu u ime BiH dao mandat da vuče BiH u EU, jer su evropske integracije postavljene na svoj put i došlo se do toga da se trebaju ispuniti neki uslovi da bi se dobio kandidatski status.

"Usvojen je mehanizam koordinacije koji jasno predviđa i na koji način se trebaju dogovarati različiti nivoi vlasti u vezi evropskog puta", rekao je Dodik.

On je istakao da je evropski put stvar ljudi u BiH, a ne visokog predstavnika, ističući da način na koji oni to vode pokazuje da oni neće BiH na evropskom putu.

Srpski član Predsjedništva BiH je rekao da Republika Srpska ništa ne opstruiše, jer njeni politički predstavnici nisu izašli iz organa BiH, već su naveli da neće odlučivati u organima BiH.

Dodik ističe da se problematizuje Republika Srpska i pored činjenice da Federacija BiH nema izabranu Vladu tri godine i da u tom entitetu ne može ništa da funkcioniše bez posredovanja međunarodne zajednice.

On je podsjetio da visokog predstavnika nema u opštim odredbama Dejtonskog sporazuma niti u Ustavu BiH, odnosno Aneksu 4, niti u bilo kojem drugom aneksu.

"Visoki predstavnik je davno završio mandat u BiH i on je po svim procjenama trebalo ovdje da bude godinu dana", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH ističe da se visoki predstavnik 20 godina lažno predstavljao kao visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH, ukazujući da je on međunarodni predstavnik strana potpisnica Aneksa 10.

Dodik je ocijenio da je Šmit nelegitimno izabran za visokog predstavnika kako bi u BiH stvorio što goru situaciju i da bi ljudi nastavili da napuštaju ove prostore i odlazili u NJemačku da budu manuelna radna snaga.

"Njegova priča je da je došao da zaustavi odlazak ljudi. Pa on je i postavljen da bi ljudi odlazili. Vama trebaju ljudi i hoćete da napravite ovdje što goru situaciju - zato i namećete zakone - da bi bila što gora situacija i ohrabrili se ljudi da odlaze u NJemačku i tamo budu manuelna radna snaga", rekao je Dodik.

On je svoju tvrdnju potkrijepio činjenicom da se prije 10 godina nije moglo dobiti niti jedno radno mjesto u Njemačkoj.

"Molio sam /kancelara Angelu/ Merkel da mi dodijeli 40 detašmana za radnike jedne firme iz Teslića, pa to nisam dobio. Gledajte šta se sada radi, a tvrde da smo mi ti koji su nesposobni da zadrže ljude. Ne dozvoljavaju nam pristup finansijskom tržištu, oni upravljaju ovim prostorom. Nameću nam određena rješenja", rekao je Dodik.

Kada je riječ o stavovima Ruske Ambasade u BiH, Dodik smatra da je ona reagovala jer je vidjela jasnu odlučnost Republike Srpske u pogledu otpora nametnutom rješenju.

"Ne vodimo dijalog sa Rusima na tu temu. Kada se sretnemo to samo konstatujemo. Rusija uporno nastoji da zaštiti međunarodno pravo", rekao je Dodik i podvukao stav te zemlje i prilikom rasprave o imenovanju Kristijana Šmita u Savjetu bezbjednosti UN.

Dodik je istakao da je odluka bivšeg visokog predstavnika u BiH Valentina Incka o nametanju dopuna Krivičnog zakona BiH, kojima se zabranjuje i kažnjava "negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca" prouzrokovala ozbiljnu političku krizu u BiH.

"Kriza je rezultat mnogih izgubljenih očekivanja, prije svega, nas za jedan objektivan pristup koji treba da ima međunarodna zajednica, a on se srušio činjenicom da je neko posegnuo da nametne zakon bez ovlaštenja", istakao je Dodik.

On ističe da se o sadržini zakona može pričati, ali da je činjenica da je neko nametnuo zakon, a da na to nema pravo i da jedan dio BiH smatra da je to u redu.

"Mi u Republici Srpskoj smatramo da to nije u redu i ne želimo to da podržimo", rekao je Dodik.

Povodom usvajanja Zakona o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske i Zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika u Narodnoj skupštini Srpske, Dodik je rekao da treba ozbiljno uzeti u razmatranje zaključke parlamenta, jer je Srpska strana potpisnica Dejtonskog sporazuma.

Dodik je rekao da Republika Srpska ima snagu u Narodnoj skupštini, koja je ozbiljno tijelo koje ne mogu tako olako da zanemare.

"Sada se pokušava da se Srpska, kao strana, eliminiše u pregovorima i da joj se nameće neki Šmit kao visoki predstavnik", rekao je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH istakao je da je Srpska ranije prepoznala namjere za oktroisanjem i "nabacivanjem ličnosti".

"I mi treba da zažmurimo i da se prepadnemo jer je visokog predstavnika poslala /njemački kancelar/ Angela Merkel. Nećemo na to da ćutimo, jer je Merkelova morala znati da Savjet bezbjednosti imenuje visokog predstavnika", rekao je Dodik.

On je ukazao da je čovjek koji prihvata da dođe sa krnjim legitimitetom spreman svašta da uradi.

"Ako mu damo saglasnost da tako nešto radi prema nama, mi smo pristali na sve ono što on učini. U suprotnom ako ne pristanemo na njegov izbor i legitimitet mi ne pristajemo ni na jedan njegov potez", rekao je Dodik.

On je ponovio da je ponosan na Narodnu skupštinu i predsjednike političkih partija iz opozicije i vlasti u Srpskoj, jer su jer su imali dovoljno saznanja da prepoznaju opasnost trenutka koji je stvoren na ovaj način.

"Najveći zalog ove naše borbe je političko jedinstvo. Ako imamo to imaćemo i snagu. Šta god bilo pojedincima, a vjerujem da sam prvi ako bude nekog odstrela... Ja ću izdržati! Nisam siguran da i vlast i opozicija ima komoditet da iz ovog izađe", rekao je Dodik.

On je napomenuo da narod Republike Srpske budno prati dešavanje i nije spreman bilo kome da prašta niti male segmente odstupanja od jedinstva, čega je, kako je naveo, svjesna i opozicija.

Dodik ističe da je tema "negiranja genocida" izabrana, jer se želi na globalnom nivou ponovo pokrenuti priča o tome kako su Srbi neposlušni i loši momci, te da prema njima treba preduzeti mjere.

"Smatraju da je sasvim dovoljno da dođe neki neizabrani stranac kakav je Šmit i da bi to sutra trebalo da bude logično. To je neprihvatljivo", rekao je Dodik.

Kada je riječ o priči o navodnom genocidu, Dodik kaže da se stalno može čuti da stranci kažu da je to individualna odgovornost.

"Oni su sve ljude za koje su smatrali u Republici Srpskoj da su individualno odgovorni za priču o zločinima u Srebrenici prema Bošnjacima presudili i ljudi su na izdržavanju kazne", rekao je Dodik.

On je naveo da kao čovjek ne može da prihvati da se neko od pripadnika srpskog naroda kvalifikuje kao čovjek koji je počinio genocid, jer je i Institut "Simon Vizental" saopštio da se tamo desio zločin i da nije bio genocida.