Dodik: To što Šmit najavljuje nije radio ni Ešdaun

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da se Kristijan Šmit lažno predstavlja kao visoki predstavnik, jer on to nije.

Izvor: Srna

"Ono što Šmit ovdje promoviše kao svoju agendu apsolutno nije u nadležnosti visokog predstavnika, što govori o tome da samo treba imati pojačanu sumnju i neprihvatanje takvog lika. Vidim da se Kristijan Šmit rasipa nekim optimizimom i pokušava da nametne agendu koju samo on ima o sebi. Ono što Šmit najavljuje to nije bila uloga visokog predstavnika u BiH ni u prošlosti", istakao je Dodik u intervjuu za beogradske "Večernje novosti" koji će biti objavljen sutra.

Dodik je upitao kakve veze ima visoki predstavnika sa pitanjem Izbornog zakona ili da se bavi pitanjima načina odlučivanjima ili ustavnim pozicijama.

"To su gluposti, čak ni Pedi Ešdaun nije ulazi u to, pa sad dolazi Šmit da nam nakon toliko vremena ulazi u to. Šmit nema nikakve veze sa evropskim putem BiH. Evropski put je uvijek bio vlasništvo domaćih političkih snaga. Oni ignorišu ozbiljne napretke ovdje koji su urađeni i stalno sve drže problematičnim, jer ako kaže da je stanje dobro onda je besmisleno da postoji", naglasio je Dodik.