Opozicija zvanično zakazala protest u Banjaluci, čeka se dozvola grada i policije

Predstavnici opozicionih stranaka u Republici Srpskoj - u malo širem sastavu - zakazali su protest na banjalučkom Trgu Krajine u 17 časova 2. oktobra zbog, kako je zvanično navedeno, pokušaja gašenja određenih medija i zbog drugih aktuelnih problema u Republici Srpskoj.

"Odlučili smo da, kao što je to na neki način i najavljeno, 2. oktobra ovdje u Banjaluci na Trgu Krajine ukoliko nam to bude dozvoljeno, organizujemo proteste protiv aktuelne vlasti odnosno medijskog mraka i gušenja medijskih sloboda u RS i pokušaja gašenja određenih medija, odnosno predajnika preko kojih se emituje njihov kanal. Mi mislimo da je to kontinuitet, u nastojanju da se za opšte izbore 2022. godine stvori medijska slika prilagođena vladajućuj strukturi," rekao je predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS), Mirko Šarović.