Palmer obećao da OHR neće biti uključen u izborne refome: SAD rade u partnerstvu sa EU

Specijalni izaslanik američkog Stejt departmenta za izbornu reformu u BiH Metju Palmer izjavio je danas u Sarajevu da OHR neće biti uključen u izborne reforme, naglašavajući da SAD u ovom procesu rade u partnerstvu sa EU.

Izvor: FENA/Hazim Aljović

Palmer je rekao novinarima da OHR ima svoju misiju koja se odnosi na agendu "pet plus dva" koja treba voditi ka tome tome da BiH više nije zavisna o međunarodnoj superviziji.

On tvrdi da je njemački diplomata Kristijan Šmit "imenovan za visokog predstavnika kroz procedure Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira (PIK)'' i "on je viski predstavnik", a za činjenicu da Ruska Federacija to odbija, rekao je da ga "ne interesuje puno".

Kad je riječ o trenutnoj političkoj situaciji u BiH, kako je nazvao, blokadi institucija, Palmer je istakao da bi upravo to trebalo biti dodatni motiv strankama da postignu napredak u izbornoj reformi.

"Rješavanje blokade je jako važan dio postizanja dogovora. Istovremeno, izborna reforma, jačanje institucija i usvajanje mjera koje promovišu transparentnost i odgovornost u izbornom procesu treba da ojačaju sposobnost i kapacitet političkog liderstva da se suočava sa političkim krizama", rekao je Palmer, napominjući da je neophodno imati jake institucije da se suočavaju sa političkim krizama.

Palmer je pozvao političke lidere da iskoriste ovu neizbornu godina koja predstavlja šansu da se postigne dogovor među strankama koji može dobiti dovoljnu podršku u parlamentu, te se sprovede rješenje koje će povećati povjerenje javnosti u izborni proces.

"Postoji mogućnost koja je sad otvorena. Državni sekretar SAD Toni Blinken smatra da postoji mogućnost u BiH i da se ove godine pokušaju sprovesti značajne izborne reforme. Smatramo da će to zahtijevati ograničene ciljane ustavne promjene, kao i promjene zakona. Radimo sve što je u našoj moći, zajedno sa EU, da pomognemo strankama da sjednu za sto, iznesu ideje i pregovaraju do postizanja dogovora", rekao je Palmer.

Za Palmera bi minimum rješenja predstavljao paket reformi koje se bave odlukama Evropskog suda za ljudska prava, te uključuje paket zakona koji promoviše transparentnost, dobro upravljanje i odgovornost u smislu izbornog procesa.

"To je najviše stalo SAD. To bi se moglo prevesti u funkcionalnost federalnih institucija. Priroda toga bi trebalo biti stvar dogovora stranaka. Ono što bismo mi željeli da vidimo je razultat koji je dosljedan i u skladu sa obavezama prema EU i u skladu sa uspostavljanjem jakog, transparentnog izbornog procesa", dodao je Palmer.

Na pitanja o asimetričim rješenjima i takozvanom Fileovom modelu izborne reforme, Palmer je rekao da nije na njemu da govori kako dogovor među strankama treba da izgleda.

Kada je riječ o asimetričnom rješenju za reformu Izbornog zakona, Palmer je naveo da je to manje pitanje koje se tiče principa SAD, a više koje se tiče praktičnosti.

"Da li je moguće razgovarati o asimetričkim modelima. Razgovaramo o dvije različite vrste izbora - u Republici Srpskoj biraju jednu osobu u Predsjedništvo BiH, u Federaciji BiH dvije osobe - što je već element asimetričnosti. Neću reći da ovaj nivo asimetričnosti je prihvatljiv, a ovaj nije. Ostavite prostor strankama da na tome rade", rekao je Palmer.

(SRNA)