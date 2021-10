Protest koalicije protiv gradonačelnika Bijeljine: Prekid blokade ili opoziv

Veliki narodni skup "Bijeljina mora bolje" počeo je na trgu okupljanjem nezadovoljnih građana koji traže bolje upravljanje gradom ili opoziv gradonačelnika LJubiše Petrovića.

Predstavnici koalicije Dogovor za Bijeljinu, koja u lokalnoj skupštini čini većinu, ponovila je zahtjeve gradonačelniku Ljubiši Petroviću da pristane na razgovor, ili će na sjednici 15. oktobra pokrenuti pitanje opoziva.

Stranke koalicije koje čine većinu u Skupštini Grada Bijeljina organizovale su danas protestni skup na glavnom gradskom trgu, na kome se okupilo oko dvije do tri hiljade građana, pozivajući gradonačelnika da „otkoči“ procese u gradskoj upravi. Prijetnju pokretanja opoziva najavili su još u ponedjeljak nakon sastanka sa vrhom SNSD-a u Banjaluci.

Na transparentima građani nose ispisane poruke "Izvuci se iz podaničke mreže", "Ne brukaj nas više", "Stop propadanju Bijeljine", "Obećao si eksperte, a doveo si kumove i rođake" i "Smjena".

Predsjednik Skupštine Grada Aleksandar Đurđević poručio je da je sadašnja gradska uprava pokazuje da nije dorasla poslu koji joj je povjeren, ali da nikog ne trebaju zanimati razloz zbog kojih je to tako, jer više ne bi trebalo trošiti ni dan mandata koji im je povjeren. Nabrajajući zamjerke na rad gradske uprave, Đurđević je poručio:

"Za komunalnu infrastrukturu, od predviđenih 1.8 miliona KM, utrošeno je samo oko 6 hiljada KM. Sredstva za javnu higijenu i održavanje zelenih površina realizovana su samo 3 odsto. Izvršenje budžeta u odjeljenju za stambeno – komunalne poslove je 19 odsto, a u odjeljenju za prostorno uređenje je 16 odsto, a ovo su odjeljenja koja treba da nose razvoj grada. Ni jednog dječijeg igrališta, ni metra asfalta, a kamoli šta više...".

Đurđević je dodao da je skupština usvojila više od 500 akata, napominjući da je značajan broj njih predložio sam gradonačelnik, dok je samo broj prijedloga koji nisu prošli lokalni parlament jednocifren, što govori da skupštinska većina nije kočničar.

Sa druge strane su ranije stizale optužbe prema skupštinskoj većini da zapravo ona koči odluke gradonačelnika, a da to pokušava predstaviti kao njegov nerad. Stav Petrovića i stranaka koje ga podržavaju jeste da oni žele „raspetljati kriminalnu hobotnicu“ u javnim gradskim preduzećima. Tako je nedavno došlo do smjena u bijeljinskom Vodovodu i kanalizaciji, dok je Petrović rekao da su finansijski izvještaji frizirani da pokazuju nepostojeći plus, a da su javne nabavke bile netransparentne i pozajmice uzimane bez znanja upravnog odbora.

Što se tiče opoziva, Petrović je prije nekoliko dana samouvjereno poručio skupštinskoj većini da krene u taj proces.

"Svako ima pravo da izađe na ulicu i iskaže svoj stav, i ja ću ga poštovati dok god sve prolazi bez narušavanja javnog reda i mira, ja protiv toga nemam ništa. Što se tiče opoziva, ja sam se samo nasmijao na te navode. Njihovo je pravo da o tome razgovaraju i donesu tu odluku, ako žele da iskažu nezadovoljstvo vođenjem grada. Narod je uvijek odlučvao, za nas tu nema tenzija. Ja pozivam skupštinsku većinu da pokrenu opoziv a ne da sa njim zveckaju stalno, a narod će na kraju reći svoje", rekao je Petrović.

