Davor Dragičević najavio povratak u Banjaluku: Očekujem da me uhapse

Otac mladića Davida koji je pod nerazjašnjenjim okolnostima pronađen mrtav potvrdio je da se vraća u Banjaluku do kraja mjeseca. Razlog za takvu odluku, tvrdi, jeste između ostalog i odbijanje suda za njegov politički azil u Austriji.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

"Tragično i žalosno je to da je i ovo politička odluka, jer je prvi sudija koja je bila zadužena za moj slučaj već bila donijela odluku o odobravanju mog azila, ali je naprasno zamijenjena i evo sada je odluka takva da ostajem bez azila", rekao je Davor Dragičević za portal "Gerila".

On kaže da je njegovoj bivšoj supruzi Suzani glavna tužiteljka Tužilaštva BiH rekla da zna kako mu je život u BiH ugrožen onog trenutka kada se vrati u državu.

"Ali ne mogu više, vrijeme je da se ovo završava, da li će to biti MUP ili Tužilaštvo, vidjećemo. Takođe znam da će me odmah uhapsiti po dolasku u BiH, i na to sam spreman. Opet ostavljam grob svog sina, ovaj put u drugoj državi, ali dolazim da se borim za istinu i pravdu", naglašava Davor.

On ističe da će uskoro biti promjena u slučaju razrješenja Davidovog ubistva i da će, kako tvrdi, neki visokopozicionirani funkcioneri MUP RS i akteri ovog zločina uskoro biti uhapšeni.

"Još ne znam da li ću doći automobilom, a potom vjerovatno uhapšen na granici u Gradišci, ili ću doći avionom u Sarajevo. Vidjećemo, dok završim neku papirologiju još ovdje, najaviću svim medijima kada budem znao tačan datum i mjesto mog povratka u BiH", zaključio je Dragičević.