Čović na "druženju uz kafu": Balans između građanskog i etničkog već ima u Ustavu BiH

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović izjavio je da je konstitutivnost ustavna kategorija i da o tome ne treba raspravljati već obezbijediti legitimno predstavljanje tamo gdje to Ustav BiH traži.

Izvor: MONDO/Brankica Spasenić

"Ništa više od toga ne treba, a taj balans između građanskog i etničkog već ima u Ustavu BiH", izjavio je Čović na "druženju uz kafu" sa novinarima u Sarajevu koju je organizovao povodom preuzimanja osmomjesečnog predsjedavanja Domom naroda.

Čović je podsjetio da su, dok je on sjedio u Predsjedništvu BiH, sve odluke donošene jednoglasno, te istakao kako svi moraju da poštuju jedni druge.

"Ne možemo rješavati odvojeno Predsjedništvo i Dom naroda, ko god to misli vara se. To je cjelina. To je toliko malo što tražimo da hrvatski narod može izabrati svoje predstavnike", naglasio je Čović.

On je poručio i da želi pojašnjenje pitanja ukidanja prefiksa - srpski, bošnjački, hrvatski.

"Možda su htjeli reći da brišemo etničku odrednicu. I šta onda? Imaćemo tri člana Predsjedništva i kome će se oni obraćati. LJudi koji vole koncept građanskog, hajdemo napraviti dvije federalne jedinice i riješili smo problem, ali za to treba konsenzus", naveo je Čović.

On je ocijenio da je BiH na vrhuncu krize, te da je naredni korak sunovrat, te dodao da bi najsrećniji bio da BiH ima "jednog predsjednika, jednog predsjedavajućeg Savjeta ministara, predsjedavajućeg paralmenta i da se rotiraju".

"I kad predlažem da imamo dvije federalne jedinice u Federaciji umjesto 11, ja mislim da je spašavamo. Imamo dvjesto institucija kroz sistem organiziranja. Dvije jedinice su podjela, ali manja nego ova koju imamo", rekao je Čović.

On je rekao da će dati sve od sebe da Dom naroda normalno funkcioniše, te da će kao predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora učiniti sve da se pronađu neophodna rješenja kako bi mogli participirati u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.

"Došli smo u situaciju da sporazum iz Mostara nije realizovan u potpunosti. Sva rješenja u tom sporazumu se vide, samo je pitanje kako napraviti kompromis ključnih političkih stranaka i da se onda možemo posvetiti sređivanju stanja u zemlji", rekao je on.

Lider HDZ-a BiH najavio je i da će se ovih dana sastati sa liderima SNSD-a i SDA, te istakao da je od ranije dogovorio radni ručak kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Čović je potvrdio i da će večeras ići na večeru sa specijalnim izaslanikom SAD za izbornu reformu Metju Palmerom.

Čović je danas govorio i o partnerstvu sa srpskim članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom i istakao da to ne treba miješati sa prijateljstvom.

U okviru redovne rotacije, Čović je od danas preuzeo funkciju predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Narednih osam mjeseci funkciju prvog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda obavljaće Nikola Špirić, a funkciju drugog zamjenika Bakir Izetbegović.

(Mondo/Srna)