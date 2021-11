Hronologija rušenja "Kajak terase": U oktobru, biće u novembru

Nakon najnovije najave da će uskoro biti srušen ugostiteljski objekat ''Kajak terasa'' u Banjaluci, potrudili smo se da prebrojimo koliko puta je ovo rušenje do sada najavljivano.

Izvor: Željko Svitlica, mondo.ba

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković je 11. marta 2021. godine zatvorio "Kajak terasu", tvrdeći da je nelegalno izgrađena na gradskom zemljištu. Od tada, pa sve do danas počela su najavljivanja rušenja ovog objekta.

Mart: Tražimo bageristu

Prvo rušenje "Kajak terase" najavljeno je u martu, kad je gradonačelnik na svojim društvenim mrežama objavio da traže bageristu koji će izvesti radove.

„U procesu smo izbora bageriste koji će završiti posao u vezi objekta Kajak terasa. Imamo plan B, za koji nam ne trebaju niti Srebrenke, niti Golići, niti lažna privatizovana ministarstva. Znajući da će reakcija Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju biti ovakva, naše alternativno rješenje privođenja spornog zemljišta namjeni, po regulacionom planu, za vraćanje naše imovine, pokrenuli smo prije nekoliko dana. Taj postupak će tokom naredne sedmice biti priveden kraju“, napisao je tada Stanivuković.

April: Pripremili smo bager

Na pres konferenciji 18. aprila najavio je da očekuje rušenje krajem tog mjeseca, do kojeg nije došlo.

„Ponovo smo raspisali javni konkurs za rušenje ovog objekta, ali su sve firme odustale. Ipak, lično sam obezbijedio dvije firme koje neće odustati, pripremili smo bager“, rekao je on.

Maj: Možemo i sutra da počnemo

Na red je došao i mjesec maj, gdje su se stvari malo uozbljile. Stanivuković je 20. maja nakon što je Republička inspekcija oodlučila da ukloni trake sa objekta, najavio dolazak dva bagera na parking ispred "Kajak terase".

"Ovdje gdje mi stojimo, ovo je naš banjalučki plac i imovina. Bagere sa gradske imovine niko ne smije da skloni do onog trenutka kad bude izvršenje. Što se tiče Gradske uprave rušenje može sutra da počne, ali to koči Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju", rekao je tada Stanivuković ispred parkiranih bagera.

Park kod ''Kajaka''

Izvor: Banjaluka.rs.ba

Osam dana nakon toga, Stanivuković je opet pozvao građane da mu se pridruže u istorijskom trenutku. Uz podršku svojih pristalica, parkirani bager nije srušio "Kajak terasu", ali da preformans ne bude nezapažen, raskopan je parking i najavljena izgradnja parka posvećenog borbi protiv kriminala, korupcije i nepotizma" preko puta restorana "Kajak". Mini park je ubrzo uređen i otvoren.

"Gradeći ovaj park postavljamo temelje borbi protiv nasilja i nepotizma. Kajak park je simbol borbe protiv privatne države. Na ovom mjestu biće park, a u njemu će biti postavljena izložba njihovih 70 ili 80 firmi koje su otvorili da bi pljačkali narod. Rušimo da bismo gradili, a njima poručujemo - niste jači od Banjaluke", rekao je Stanivuković.

U tom manevru pokušalo je da ga spriječi nekoliko aktivista SNSD-a ali intervencijom Komunalne policije aktivisti su udaljeni a bageri su nastavili sa svojom misijom, a rušenje je odgođeno za jun.

Jun: Krivična prijava za snimanje

Početkom juna na vrata gradonačelnika stigla je krivična prijava za neovlašteno fotografisanje i snimanje restorana "Kajak" i ugrožavanja bezbjednosti Srećka Radišića (vlasnik objekta) i njegove porodice.

Jul - Ministarstvo pita gradonačelnika: Zašto se čeka?

Ni jul nije prošao bez vijesti o "Kajaku“" ali ovog puta Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju upitalo je gradonačelnika zašto čeka do sada i ne sruši objekat.

"Ako je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković toliko siguran da je u pravu, neka izvrši rješenje i poruši terasu. Zašto čeka odluku drugostepenog organa kad je toliko siguran da je rješenje gradske inspekcije doneseno zakonito i da njegovo izvršenje neće prouzrokovati veliku štetu i troškove na teret javnih prihoda grada", saopštilo je Ministarstvo, reagujući na Stanivukovićeve navode

Avgust: Godišnji odmor

Septembar: Izabrana firma, rušenje u oktobru

Stanivuković je zatim 19. septembra ispred RTRS-a predstavio najnoviji izvještaj "Tima za reviziju" i najavio rušenje "Kajaka" u oktobru.

Oktobar:To je simbol rušenja privatne države

Početkom oktobra saopštio je da izabrana firma koja će izvesti uklanjanje spornog objekta.

"Pretpostavljam da ćemo se naći na Trgu Krajine, pa ćemo zajedno ići prema Boriku da se sruši Kajak, to je simbol rušenja privatne države. Uvjeren sam da će to u samom mjesecu oktobru to biti, a izabrali smo put u kojem nam nadležnost Ministarstva nije potrebna. Grad ima svoju autonomiju kada su određeni slučajevi u pitanju i Ministarstvo ih u tome ne može zaustaviti. Ovaj dio procesa ne tiče se njih", rekao je on.

Novembar: Nema pravnih prepreka

Mjesec novembar donosi novo rušenje. Na sajtu Gradske uprave je objavljeno da glavni upravni inspektor nije utvrdio povrede propisa iz nadležnosti upravne inspekcije tokom nadzora u Odjeljenju komunalne policije. Inspekciju je obavio 12. novembra po zahtjevu investitora ugostiteljskog objekta "Kajak terasa".

Nakon što smo kontaktirali gradsku upravu radi pojašnjenja, dobili smo zvaničnu potvrdu da ne postoji više prepreka u rušenju objekta i da se rušenje može očekivati uskoro.