Ivan Begić optužio Milana Radovića i Stefana Blagića za ucjene (FOTO i VIDEO)

Bivši odbornik u Skupštini grada Banjaluka Ivan Begić optužio je danas za više kriminalnih djela narodnog poslanika Milana Radovića, kao i novinara i aktivistu Stefana Blagića i Gorana Kosa, vlasnika ''Media Marketa", te Njegoša Tomića.

Izvor: Mondo - Vedran Šečvuk

Begić je na pres konferenciji ispred NSRS saopštio imena ljudi za koje tvrdi da su ga "ucijenjivali zbog privatnog snimka koji se kasnije pojavio u javnosti".

Begić je za ucjene optužio "dvije grupe", za koje je rekao da nisu povezane.

"U septembru prošle godine dobio sam ucjene od nepoznatog lica koje je tražilo tri miliona maraka. Tužilaštvo je meni i mom advokatu dostavilo dopis gdje da taj broj telefona nije aktivan. Broj sam otkrio preko ljudi iz obavještajnih službi. Otkrio sam da je to Njegoš Tomić čiji je broj detektovan u Vlasenici. On je radio po nalogu Gorana Kosa, vlasnika 'Mediamarketa' ", naveo je Begić.

Dodao je da je Kos tražio dodatno milion maraka da ''ne napada stranku (PDP)''.

Navodi da je prva grupa imala saučesnike iz udruženje "Restart" na čelu sa Stefanom Blagićem i "članovima PDP-a koji nisu funkcioneri".

"Blagić se bavi prodajom i nabavkom kokaina. Sve dokaze sam dostavio tužilaštvu i ono do danas ništa nije uradilo. Dokazujem da se ljudi bave prodajom droge banjalučkoj djeci i da mene ucjenjuju",kaže Begić.

Drugu grupu čine politički predstavnici na čelu, kako kaže, sa Milanom Radovićem, narodnim poslanikom i predsjednikom GO SDS u Banjaluci.

"Njima je smetala im kandidatura Draška Stanivukovića koji ne bi dozvolio da on bude premijer, pa je nastojao da ga svim sredstvima diskredituje. Tu je i Jelena Trivić koja mu je obećala da će biti premijer ukoliko pobijedi na izborima. Znam da ću zbog ovoga imati problema i stotinu poziva od ovih ljudi kad krenem kući", kaže on. Dodao je da je Dodik obećao Radoviću dok je bio u DNS da će biti premijer, a kada se to nije dogodilo one je prešao iz DNS u SDS.

Pozvao je Milana Radovića da podnese ostavku inače će u javnosti objaviti njihove privatne poruke.

Ivan Begić je prije početka današnje pres konferencije, razgovarao sa ministrom pravde Antonom Kasipovićem. O čemu je Begić još pričao na današnjoj pres konferenciji, pročitajte na:https://t.co/mXs7ms5SCRpic.twitter.com/jS6xDaHp5s — Mondo (@MondoBH)February 1, 2022

Begić je napomenuo da će o sve ovo iznijeti ministru pravde Antonu Kasipoviću, sa kojim je imao kratki razgovor prije početka pres konferencije.

"Ministar pravde je rekao da se zakažem na razgovor. Ja ću mu donijeti sve dokaze", rekao je on.

Povod za pres konferenciju, rekao je Begić na početku, jeste saslušanje koje mu je jutros uručila policija, po nalogu Mileta Radišića zbog rušenja "Kajak terase".

"Poslije pres konferencije moraću napustiti državu. Policija mi je jutros došla kao hladnokrvnom ubici, po nalogu kriminalca Radišića. Taj presuđeni kriminalac je dao nalog da me privedu zbog rušenja Kajak terase", tvrdi Begić.

Begić je pomenute osobe optužio i da su kreirali različite medije na kojima su objavljivali ucjenjivački materijal.

Ivan Begić se ranije povukao iz politike zbog privatnog snimka koji je isplivao u javnost. U septembru prošle godine policiji je prijavio da ga nepoznate osobe ucjenuju, te je izvještaj o tome dostavljen Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.

Blagić: Tužiću Begića za klevetu

Blagić je u odgovoru na Begićeve tvrdnje rekao da će ga tužiti.

"Snimci sa bestidne konferencije su već kod mog advokata, koji priprema tužbu za klevetu. Kako kaže, činjenica da je psihički obolio ga neće amnestirati pravosudne odgovornosti", rekao je Blagić, politikolog i predsjednik Udruženja građana ''Restart Srpska".