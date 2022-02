Čović negirao da ima bliskije odnose sa Banjalukom nego sa Sarajevom: Ključno što Dodik poštuje dogovore

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da je svjesno izgrađen spin o tome da ima bliskije odnose sa Banjalukom nego sa Sarajevom, ali da je ključno to što kad se sa srpskim članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom o nečemu dogovori, on to ispoštuje.

Navodeći da je do sada imao 10 puta više sastanaka sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem nego sa Dodikom, Čović je rekao da kolege iz Sarajeva često govore kako žele pomoći Hrvatima, ali se ni potpisani sporazumi sa bošnjačkom stranom ne mogu provesti.

"E to je ta razlika, što se nama iz političkog Sarajeva nastoji nametnuti uloga poslušnika. U suprotnom, optužuju vas da niste patriotski nastrojeni i da niste nekakva probosanska opcija, što god to značilo", istarekao je Čović za "Večernji list", izdanje za BiH.

Čović, koji je i predsjednik Hrvatskog narodnog sabora /HNS/ BiH, ponovio je stav da trentutno ne postoje preduslovi za organizovanje opštih izbora u BiH ove godine i najavio donošenje u narednim danima odluka koje će zaštititi hrvatski narod, BiH i spriječiti bilo kakvu novu majorizaciju.

On je podsjetio da će u ponedjeljak biti održane sjednice predsjedništava HDZ-a i HNS-a, a da je vanredni sabor HNS-a zakazan za 19. februar, dodajući da će tom prilikom biti razgovarano o dosadašnjim pregovorima o izbornoj reformi u BiH.

Kada je riječ o pregovorima o izbornoj reformi, Čović je istakao da nisu potrebna ad hok rješenja za izbore u oktobru, već rješenja koje će se primjenjivati na više izbornih ciklusa.

On je naveo da pitanje izborne reforme nije pitanje njegove eventualne kandidature za člana Predsjedništva BiH, već potrebe da se na osnovu Ustava BiH Hrvatima obezbijedi ravnopravnost sa druga dva naroda.

"Hrvatski narod moraće izabrati svojih 17 delegata u Klubu Hvata u Domu naroda i svog člana Predsjedništva BiH. To nisu teme za razgovor i tu nema trgovanja", poručio je Čović.

Osvrćući se na reagovanja na njegov govor u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Čović je rekao da je kriza u BiH velika i ako se hitno ne zaustavi, može dodatno eskalirati.

"Zato sam i sa govornice Narodne skupštine Republike Srpske u Banjaluci pozvao srpske predstavnike da se vrate u institucije BiH, jer nema boljeg načina da riješimo svoje probleme i odnose od djelovanja kroz institucije", zaključio je Čović.

