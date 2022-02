Mektić odgovorio Vaskoviću i priznao da je zloupotrijebio položaj

Bivši ministar bezbjednosti Dragan Mektić (SDS) na današnjoj pres konferenciji pričao je o Skaj aplikaciji, puštanju svog bivšeg savjetnika Bojana Cvijetića na slobodu, ali i medijskom ratu koji vodi protiv Slobodana Vaskovića i zloupotrebi položaja.

Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Mektić je podržao akciju MUP-a u kojoj je utvrđeno da je više od 2.000 ljudi koristilo kriptovane telefone i aplikaciju "Skaj" za kriminalne aktivnosti.

"Policija je došla do ozbiljnih saznanja da može da rasvijetli broj krivičnih djela. Ja sam za to da se objave imena svih osoba iz političkog miljea koji su koristili Skaj aplikaciju jer je gotovo sigurno da je nisu koristili u časne svrhe", kaže on.

Mektić je istakao da on sam kao, bivši policijski službenik, nije koristio skaj telefon.

"Ukoliko se objave imena političara i ako se moje ime nađe tu zaslužujem najgoru presudu".

Prokomentarisao je i oslobađanje bivšeg savjetnika Bojana Cvijetića, koji je nedavno uhapšen u akciji "Transporter" kada je proinađeno nekoliko stotina kilograma droge "skank".

"Moje ime je uvučeno u priču zato što sam, kad sam bio ministar, imao savjetnika za kojeg se ispostavilo da je koristio Skaj aplikaciju. On je završio Ekonomski fakultet, pa specijalizacije u Londonu. Prije nego što sam ga postavio kao svog savjetnika izvršio sam provjere koje je on prošao", rekao je Mektić,

Govoreći o "twitter sukobu" sa Slobodanom Vaskovićem u kojem ga on u svojim tekstovima optužuje da je "narko diler", Mektić najavljuje prijave protiv klevete.

"Taj čovjek ima 480.000 KM presuda od lica koje je oklevetao. Vasković od Srpske stvara narkodilersku državu. Ispada da se niko u Srpskoj ne bavi ničim drugim nego samo dila drogu", kaže Mektić.

Priznao je da je 2007. godine, na Vaskovićev zahtjev, zaposlio njegovog sestrića, zatim snahu, zbog kako kaže, emocionalne ucijene.

"Nekad sam sa njim bio u dobrim odnosima i on me molio da mu pomognem oko zapošljavanja sina od njegove sestre koja je bolovala od raka. Iskoristio sam svoj uticaj tada. Nakon nekoliko mjeseci taj momak je naglo umro,ostala je njegova žena sa djetetom, bez ikakve egzistencije. Znam da je to neka vrsta korupcije za koju preuzimam odgovornost", kaže on.

Objašnjava da je do "nevolja u raju" došlo kada je Vasković zatražio da mu zaposli i drugog sestrića.

"Poslije dva mjeseca tražio je da zaposlim drugog sina od njegove sestre. Tad sam rekao da ne može više i da ne želim. Od rog momenta kada sam prestao, za njega sam postao narko diler i kriminalac", požalio se Mektić,

Pozvao je Vaskovića da sve dokaze protiv njega, ukoliko ih ima, dostavi nadležnim institucijama.