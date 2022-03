Dodik sad predlaže nultu stopu PDV na osnovne namirnice

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da bi NSRS narednih dana trebalo da utvrdi okvir kojim bi obavezala delegaciju Srpske u Domu naroda BiH da pokrene inicijativu za uvođenje nulte stope PDV-a na osnovne životne namirnice.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

Dodik je rekao da bi stopa PDV-a na luksuznu robu bila povećana na 22 odsto, dok bi za ostalu ostala na dosadašnjih 17 odsto, te da bi u skladu sa situacijom na tržištu ova mjera bila produžena ili inovirana.

"Zato će u narednim danima biti održana sjednica Narodne skupštine Republike Srpske i Srpskoj biti vraćeno pravo odlučivanja o svojim prihodima, a ne na ovaj način kako je to uradila opozicija - donositi mjere koje idu tako da se ugrozi stabilnost i status Republike Srpske", rekao je Dodik.

On je ponovio da je Republika Srpska ta koja treba da odlučuje o svojim prihodima, zbog čega je važno da delegaciji u Domu naroda BiH da nalog kako će glasati.

"Od ključne važnosti je potreba da Republika Srpska ovlada svojim suverenim pravima, kao što je da odlučuje o svojim prihodima i to je dejtonska kategorija. Nije to nadležnost Parlamentarne skupštine BiH i Predstavničkog doma kako su to učinili opozicija i muslimani - /Mirko/ Šarović, /Branislav/ Borenović, /Nenad/ Nešić, koji su potrčali da samo Republici Srpskoj naprave određeni problem isključivo vezano za to da se pobjegne od njenih nadležnosti", istakao je Dodik.

On je zaključio da Predstavnički dom nije imao pravo bez odluka entiteta, bez Narodne skupštine Srpske, da ulazi u "osjetljivu zonu intervencija o poreskoj i fiskalnoj sferi".

Dodik je ranije izjavio da će kao predsjednik najveće političke organizacije u Republici Srpskoj i BiH predložiti smanjenje stope PDV-a na brašno, ulje, šećer i ostale osnovne životne namirnice na 10 odsto.

Prošle nedjelje je na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojen je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost (PDV) koji su predložili poslanici SDS-a, prema kojem je predviđeno da se po sniženoj stopi PDV-a od pet posto oporezuje promet osnovnih životnih namirnica, a po višoj stopi PDV-a od 22 posto luksuzna roba.