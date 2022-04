Višković pozvao druga dva naroda na dijalog: Zajedno ćemo tražiti rješenja

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je ponosan što sa skupa "Sloboda" nije bilo kome upućena nijedna ružna riječ niti uvreda, ni u Republici Srpskoj, ni u BiH.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

"Ovo je Republika Srpska, ovo su njene institucije, ovo je naš srpski narod koji, u suštini, nikome ne želi ništa što ne želi sebi. Poruke koje smo danas čuli može neko da razumije ili ne razumije, ali one, što se tiče institucija Republike Srpske, su obavezujuće", rekao je Višković.

Ono što je narod danas poručio, ističe on, ljudi koji predstavljaju institucije moraju to sprovoditi, bez obzira da li se to nekome sviđalo ili ne.

Višković je pozvao druga dva naroda u BiH da se priključe u dijalogu i da zajedno traže najbolja moguća rješenja za život u ovoj zemlji.

"Ovo je dobra zemlja, tu žive dobri ljudi i treba samo da razgovaramo i da nađemo rješenja kako bi u narednim godinama, u narednim vijekovima ovdje živjeli, ostali i opstali", rekao je Višković.

On je rekao da je danas održan veličanstven skup i zahvalio organizatorima.

Premijer Srpske je ukazao da u Republici Srpskoj sa Kristijanom Šmitom mogu razgovarati kada bude visoki predstavnik.

"Neka ga Savjet bezbjednosti UN potvrdi i on će za nas biti visoki predstavnik. Do tada možemo razgovarati sa Šmitom, ali on nije visoki predstavnik. On je samo građanin jedne moćne evropske zemlje", poručio je Višković.