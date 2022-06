Dodik u Sankt Peterburgu: BiH nije uvela sankcije Rusiji i zbog toga trpi pritiske

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je danas na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu da BiH nije uvela sankcije Rusiji i da je zbog toga pod velikim pritiscima.

Izvor: Srna

Iskazavši zahvalnost Rusiji i predsjedniku Vladimiru Putinu što ima priliku da govori na ovom velikom međunarodnom skupu, Dodik je poručio da svijet bez pravila ne može da funkcioniše i ukazao na visok stepen nepovjerenja na svijetu.

"Ozbiljna je uloga medija i propagande. Mi to vidimo na Balkanu", rekao je Dodik.

Dodik je reka da na Balkanu ima ruskog uticaja, ali ne malignog, kako to ocjenjuju zapadne zemlje.

"Balkan je sve ovo iskusio - snagu SAD, izlazak Velike Britanije iz EU koja želi da se vrati na scenu kao sila i na Balkanu preuzme određenu ulogu. To doživljavamo da je uvijek protiv nas, Srba, jer je upravo njihova doktrina u osnovi zapadnoatlantske doktrine u vezi sa Istokom", rekao je Dodik na 25. Međunarodnom ekonomskom forumu.

On je naglasio da Rusija nije bacala osiromašeni uranijum na Srbiju i Republiku Srpsku posredstvom NATO bombi.

Dodik je istakao da Zapad nikada nije prestao da ide prema Istoku, jer želi da ovlada resursima koje ima Rusija, ocijenivši da su mnogi dolazili do Moskve, ali su tu slomili leđa.

"Taj isti zapadni svijet odvojio je Kosovo i rekao da može biti država, nije vodio računa o teritorijalnom integritetu Srbije, a sada priča o teritorijalnom integritetu Ukrajine. Taj svijet, zbog pravila kojih više nema, ide u jednu vrstu destabilizacije za koju su potrebni lideri koji mogu da donose odluke", rekao je Dodik.

Izvor: Twitter/SNSD

On je dodao da je malo takvih lidera koji mogu da donose odluke i svojim angažmanom rješavaju globalna pitanja.

"Po meni tu su možda dva, tri ozbiljna lidera danas – predsjednik Rusije Vladimir Putin, Kine Si Đinping i Turske Redžep Tajip Erdogan koji je pokazao svoj odnos i prema ovoj /ukrajinskoj/ krizi na pravi način", ocijenio je Dodik.

On je konstatovao da je višak demokratije, koji se vidi na Zapadu, doveo do destabilizacije sistema jer se stalno nešto čeka i nema odluka, osim kada treba osuditi Rusiju.

"BiH ostaje i dalje nestabilna, pod protektoratom zapadnog svijeta. On želi da ima poslušnika ili štićenika i problem tog pristupa je što je Zapad htio da ima samo poslušnika i štićenika i nikoga više iznad toga. To se nije desilo u istoriji da jedna zemlja može da dominira. Mislim da je došlo do kraha jednog takvog sistema", naglasio je Dodik.

Smatra da je na globalnoj sceni u toku nekoliko važnih sistemskih kriza, koje traže ozbiljne analize.

"Samo za naivne djeluje da se sve ovo dešava baš sad, jer se decenijama unazad ostavljaju neriješeni konflikti. Liberalizam je pobijedio komunizam, ali nije sam sebe i danas to vidimo", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da su one zemlje i narodi koji su držali do identiteta postali prirodni neprijatelji tog stanja.

"Od nas se danas traži da se solidarišemo sa sankcijama prema Rusiji, ali Republika Srpska to ne dozvoljava, zbog čega smo postali problem. Zbog toga je i moj dolazak ovdje problem", poručio je Dodik, obraćajući se na Međunarodnom ekonomskom forumu.

Dodik je naglasio da svijet bez pravila ne može da funkcioniše, ali da pravila mogu da uspostave oni koji imaju povjerenja između sebe.

Na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, koji se održava pod sloganom "Nove mogućnosti u novom svijetu", učestvuju državnici iz 70 zemalja