Begić odgovorio Đajiću: Bolje puna usta one muške stvari nego kokaina i spida

Ivan Begić, kandidat za predsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda i bivši PDP-ov odbornik u Skupštini grada Banjaluka odgovorio je direktoru UKC-a Republike Srpske koji je rekao da su ,,Begićeva usta puna laži i one muške stvari".

Izvor: MONDO

Begić ističe da rječnik dr Vlade Đajića nije primjeren funkciji koju obavlja.

"Žao mi je, najiskrenije, što jedan homofob, a sve u službi tajkunskih lobija vodi najveću zdravstvenu ustanovu u Republici Srpskoj. Nedopustiv riječnik jednog ljekara, navodnog humaniste. Šta ima humano, ljekarski, ljudski u ovome što Đajić priča. Ljude naziva prljavim, kažu da su im 'usta puna one muške stvari'. Vjerujte bolje puna usta i one muške stvari nego kokaina i spida. Đajić zna da su mi njegovi ljudi poslali dokaze, video snimke sa 'bunga bunga žurki' i vikendica u okolini Banjaluke na kojima se jasno vidi ovo što ja govorim. Ja Đajića time nisam ucjenjivao, reketario i slično, niti otkupljivao i hvalio se time, što on jeste radio. Pozivam ga da me tuži, a te dokaze ću upotrijebiti na sudu", ističe Begić.

Begić je podsjetio Đajića i na tekst Hipokratove zakletve, za koji kaže da ga je on (Đajić) zaboravio.

"Volio bih da Đajić pročita ono čime se zakleo, a to je: Svoj poziv ću obavljati savjesno i dostojanstveno. (...) U vršenju dužnosti prema bolesniku neće na mene uticati nikakvi obziri, vjera, nacionalnost, rasa, politička ili klasna pripadnost. Apsolutno ću poštovati ljudski život od samog početka. I pod prijetnjom neću popustiti da se iskoriste moja medicinska znanja suprotno zakonima humanosti", podsjeća Begić.

Begić je pozvao Đajića da pokaže šta je on to sagradio.

"Direktore Kliničkog centra. Predsjedniče Gradskog odbora SNSD-a. Doktore. Čovječe. Niste 'ja' gradili Klinički centar. Nije ni 'ja' Vlada Republike Srpske. Te loše sklepane zidine, poplavljeni donji sprat, prljavu kuhinju, sobe sa kojih su oboljeli od korone skakali sa prozora u smrt, su gradili i platili građani cijele Republike Srpske, pa i ja, od poreza koji plaćam", poručio je Begić.