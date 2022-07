Šapić na Sokocu: Srbija će voditi računa o srpskom narodu u regionu (FOTO)

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić rekao je danas na Sokocu da će Srbija voditi računa o srpskom narodu bez obzira gdje se nalazi, a posebno u regionu, što je državna politika posljednjih godina, čiji je kreator predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Šapić je tokom posjete Vojničkom spomen groblju "Mali zejtinlik" na Sokocu rekao da to ne znači da će Srbija ugrožavati bili koga, "ali ukoliko se to nekome ne dopada to je već njegov problem".