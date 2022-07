Oštre reakcije političara iz RS na odluku o zabrani posjete Jasenovcu Aleksandru Vučiću

Vijest da je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću zabranjena privatna posjeta Jasenovcu osudilo je mnoštvo političara iz Republike Srpske, kako onih iz vlasti tako i opozicije.

Izvor: ANTONIO BAT/EPA

Srpski član Milorad Dodik rekao je da je odluka hrvatskih vlasti iznenađujuća i neshvatljiva, te da se da se regionalna saradnja i dobrosusjedski odnosi ne grade se zabranama već pruženom rukom.

Potpredsjednik PDP-a Jelena Trivić ocijenila je da je odluka hrvatskih vlasti da predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću zabrani privatnu posjetu Jasenovcu možda i najveći diplomatski skandal od kraja rata do danas.

Trivićeva kaže da posebnu težinu nosi zabrana Vučiću da posjeti baš Jasenovac i da ne želi da vjeruje da duh ustaštva živi u Hrvatskoj u 21. vijeku, saopšteno je iz PDP-a.

"Predsjednik Vučić nije osoba koja ikada `pravi haos`, kako su naveli u obrazloženju, nego naprotiv, neko kome je mir u fokusu političkog djelovanja. Obrazloženje zabrane je uvreda za Srbe, Jevreje i Rome koji su postradali u genocidu od ustaške ruke, a čijim sjenama se predsjednik želio pokloniti", navela je Trivićeva.

Ovu odluku je osudio i Mirko Šarović, predsjednik SDS-a i kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH na predstojećim izborima.

“Ovo je istovremeno i diplomatski, ali i civilizacijski skandal koji se kosi sa svim moralnim i ljudskim načelima države koja treba da promoviše evropske i demokratske vrijednosti", rekao je Šarović.

Šarović je istakao da je Jasenovac najveći logor smrti na Balkanu i da to mjesto, nakon 77 godina, treba da bude mjesto pomirenja, a ne političkih razmirica i vječito sporna tema u odnosima Srbije i Hrvatske, saopšteno je iz SDS-a.

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić smatra da je odluka hrvatskih vlasti “nastavak prikrivanja zločina nad Srbima”.

Stevandić smatra da je cilj tih prikrivanja istorijski revizionizam u pravcu izjednačavanja patriotizma sa ustaškim pokretom u Hrvatskoj.

"Sramno i bestidno omalovažavanje srpskih žrtava predstavlja podilaženje ekstremnim šovinističkim politikama pred kojima vlast u Hrvatskoj zauzima `nojevsku` pozu guranja glave pod pijesak, dok minira i omalovažava politiku pomirenja, mira i saradnje, čiji je zaštitni znak upravo postao Vučić", rekao je Stevandić.

Izvor: ANTONIO BAT/EPA

Predsjednik DNS-a Nenad Nešić smatra da je odluka hrvatske Vlade kojom se zabranjuje predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da posjeti Jasenovac skandalozna i neoprostiva.

"Hrvatska treba da zna da su logori za djecu, pokrštavanja i jame vječni `podsjetnici` zločina koje je Nezavisna država Hrvatska (NDH) počinila i da nijedna zabrana neće to obrisati niti poništiti", poručio je Nešić.

On je naveo da predsjednik Vučić, kao i ogroman dio srpskog naroda, pamti žrtve srpskih porodica i sunarodnika koje su počinile snage NDH, a Jasenovac je simbol svih tih stratišta", istakao je Nešić.

Reakcije nisu izostale ni od predsjendika PDP-a Branislava Borenovića koji današnji potez htvatskih vlasti smatra skandalkoznim.

“Bilo kome, bio to visoki zvaničnik jedne zemlje ili bilo koji čovjek, zabraniti da dođe u privatnu posjetu i oda poštu žrtvama genocida koji je počinjen u najmonstruznijem logoru na tlu Evrope, najblaže rečeno je skandalozno. Ali, to nažalost pokazuje i da je ideologija koja je dovela do smrti stotina hiljada Srba, Jevreja i Roma, očigledno još živi u Hrvatskoj”, rekao je on.

Izvor: ANTONIO BAT/EPA

Predsjednik SP-a Petar Đokić smatra da je odluka hrvatskih vlasti kontraproduktivna te da ne doprinosi miru, saradnji i suživotu.

Đokić je rekao da je šokiran postupanjem i djelovanjem hrvatskih vlasti koje su danas zabranile Vučiću ulazak u tu zemlju i polaganje cvijeća na spomenik žrtvama Jasenovca, saopšteno je iz SP-a.

"Najoštrije osuđujem neracionalnu i nepromišljenu odluku predstavnika hrvatske vlasti o zabrani ulaska predsjedniku suverene evropske države i to radi polaganja cvijeća na spomenik žrtvama terora i genocida u NDH. Razočaran sam nedostatkom želje hrvatskih vlasti za pomirenjem i daljim razvojem dobrih odnosa na Balkanu", rekao je Đokić.

Predsjednik Narodne partije Srpske (NPS) Darko Banjac izjavio je da današnji postupak Hrvatske pokazuje da se u toj državi ništa nije promiejnilo od 1942. godine.

