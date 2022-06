Vučić: Planira se opšti napad na sjever KiM najkasnije do 1. oktobra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti zbog novih odluka na Kosovu i Metohiji da se ukinu srpska dokumenta i tablice na teritoriji južne pokrajine.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratiće se javnosti nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom koji se nalazi u trodnevnoj posjeti Srbiji.

"Od danas imamo potpunu promjenu situacije na Zapadnom Balkanu, u našoj zemlji i na KiM. Imali smo dogovor da se obratimo zajedno, ali sam ga obavijestio da ću da kažem istinu. Šta se to danas dogodilo i šta nam govori u kom smjeru se stvari odvijaju? Albansko rukovodstvo je dobilo podršku od Velike Britanije i Nemačke i ostalih zemalja Kvinte. Donijeli su dve odluke sa ciljem da se proteraju Srbi sa Kosova i Metohije", rekao je Vučić.

"Riječ je o tome da su oni donijeli dvije odluke u svojim privremenim institucijama. Jedna se tiče uskraćivanja prava uslaska sa ličnim kartama na teritoriju Kosova i Metohije, a donijeli su drugu odluku koja je odluka sa jedinim ciljem da se protjeraju Srbi i napravi nova Oluja, hoće da ubede Srbe da se registruju pod albanskim tablicama, pa ako ih ne ubijede, onda će da otimaju ne samo tablice nego i vozila Srbima. Računaju da će svi Srbi da napuste Kosovo", rekao je Vučić.

Predsjednik je dodao da "misle da mogu da rade Srbiji šta god požele jer nemamo nuklearnu bombu i naftu", ali da "više nećemo da trpimo upadanje njihovih jedinica".

"Planiraju opšti napad na sjever Kosova, najkasnije 1. oktobra i to građani Srbije treba da znaju, kao i da su ih podržali predstavnici Kvinte", istakao je on i dodao da je "jasno da nema više dijaloga".

"Suština je u tome da Zapad sebi dozvoljava da može sve što im padne na pamet i sve je na pravu zasnovano što oni kažu, makar nikakve veze sa pravom da nema."

"Niko nam ništa ni ne nudi, samo gledaju kako da nas unize do kraja i uzmu nam sve. Naš odgovor biće trezven ali ubitačan i istinit. Mi nikakve vojne ovakve ili onakve akcije nećemo da preduzimamo, ali molimo da ne pokušavaju da otimaju imovinu našem narodu i da ih protjeruju. To je naša najveća molba. Verujem da imaju dovoljno vremena do 30. septembra da tri puta razmisle hoće li to da rade ili neće", rekao je predsjednik Srbije.

"Oni pokušavaju da zavše 'kosovski problem' da im ne bi Putin izručio pet Kosova. Šta ih briga, može im se, ili barem tako misle".

"Imamo pet zemalja koje su povukle priznanje nezavisnosti Kosova", dodao je Vučić, kao i da "im nećemo olakšavati ama baš ništa".

