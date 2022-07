"Džaferović i Komšić opstruišu gasovod do Banjaluke i aerodrom u Trebinju"

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao da ostala dva člana Predsjedništva nisu dozvolila da se na današnjoj sjednici raspravlja o izgradnji gasovoda do Banjaluke i o aerodromu u Trebinju.

Izvor: Predsjedništvo BiH

Ocijenio je da takvo ponašanje predstavlja opstrukciju i ne stabilizuje BiH.

"To doprinosi velikom nerazumijevanju i nefunkcionisanju", ocijenio je Dodik.

On je napomenuo da to jasno govori kakvu budućnost Republika Srpska može da očekuje sa ovakvim politikama.

"Suština je da su dva člana Predsjedništva (Šefik Džaferović i Željko Komšić) odbili inicijative u vezi sa izgradnjom gasovoda koji ide prema Banjaluci i odbili su da raspravljaju i da uvrste u dnevni red inicijativu vezanu za aerodrom Trebinje, što govori o opštoj opstrukciji koja ovdje vlada, pogotovo prema Republici Srpskoj", naglasio je Dodik u izjavi novinarima.

Dodik je napomenuo da već deset godina Republika Srpska čeka da počne izgradnja gasovoda.

"To je nerazumno i u sferi patološkog pristupa da se onemogućava jedan projekat koji treba da obezbijedi redovno snabdijevanje gasom jednog dijela BiH, odnosno Republike Srpske", ocijenio je Dodik.

On je konstatovao da se sada vidi najbolje "sva njihova galama koju dižu po svijetu i ovdje oko Sarajeva o opstrukciji".

"Sada se najbolje vidi ko šta opstruiše i ko šta ne dozvoljava", istakao je Dodik.

Dodik je napomenuo da postoje dvije opcije gasovoda, jedna koja dolazi iz Hrvatske od Posušja i druga iz Srbije, te podsjetio da je ranije predložio da obje budu punopravne.

"Međutim, vidjelo se da u Federaciji stvari ne funkcionišu i zbog toga što oni ne mogu da se dogovore, ja sam povukao taj prijedlog jer nije moje da bilo šta iz Federacije predlažem, a onda su oni rekli da to mora da ide zajedno što je vid jedne suptilne opstrukcije i namjere da se Republika Srpska nakon deset godina još jednom onemogući u razvoju gasnog projekta koji je veoma važan", rekao je Dodik.

On je dodao da je to bila samo inicijativa za pregovore o memorandumu, a ne definitivna odluka, a ni to nije bilo prihvaćeno.

"Dva člana Predsjedništva djeluju potpuno sinhronizovano na pozicijama sarajevske bošnjačke politike i u tom pogledu sve što je protiv Republike srpske i protiv Hrvata se radi bez oklijevanja i stida", istakao je Dodik.

On je naveo da su na sjednici danas usvojena neka tehnička pitanja, agremani i prihvaćene neke inicijative za učešće u nekim međunarodnim aktivnostima.

Dodik je naglasio da je tokom razgovora o gasu uticao pozitivno da se cijena ovog energenta gotovo minimalno povisi i za Sarajevo i u Republici Srpskoj.