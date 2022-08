Šmit ljutito o domaćim političarima: Gluposti, same gluposti, svega mi je dosta (VIDEO)

Visoko predstavnik u BiH Kristijan Šmit boravio je danas u Goraždu, gdje je burno reagovao na pitanja novinara o izbornom zakonu.

"Vrlo jasno ću reći da apsolutno nikada nikom u Sarajevu nisam rekao da ću ja promijeniti Izborni zakon. Petnaest godina političari u ovoj zemlji nisu u stanju dogovoriti se o Izbornom zakonu, pitajte njih zašto to nije promijenjeno. Postajem jako ljut jer svi ovdje krive sve druge i uvijek je neko drugi kriv. Nije to put ka Evropskoj uniji, pitajte ih zašto to nisu riješili u Butmiru, zašto to nisu uradili u okviru Aprilskog paketa zašto to nisu uradili u Neumu. I zaista sam sit svega toga. Krajnje je vrijeme da sjednu i da počnu da rade jer ljudi ovdje imaju pravo, zaslužuju da oni, koje su izabrali kao svoje predstavnike, rade u njihovo ime", kazao je Šmit.