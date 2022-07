Odluka Kristijana Šmita: Povećane kazne za političke subjekte

Izmjene i dopune Izbornog zakona BiH koje je danas nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit, koga Vlasti Republika Srpska ne priznaju, podrazumijevaju povećanje kazne za političke subjekte do 30.000 KM, a za angažovane u izbornoj administraciji do 1.000 KM.

Šmit je tehničkim izmjenama Izbornog zakona BiH povećao iznos kazne za angažovane u izbornoj administraciji, pa će se za povredu Izbornog zakona, umjesto od 200 do 1.000 KM, plaćati od 600 do 3.000 KM, dok će politički subjekti, umjesto iznosima od 1.000 do 10.000, biti kažnjavani od 3.000 do 30.000 KM.