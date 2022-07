Izetbegović: Šmit zakoračio na političko minsko polje (VIDEO)

Predsjednik SDA Bakir Izebegović održao je danas u Sarajevu konferenciju za medije na kojoj je govorio o analizi koju je pravni tim SDA uradio na osnovu "non pejper" izmjena Izbornog zakona koje će navodno nametnuti visoki predstavnik.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Izetbegović je naglasio kako je ranije danas telefonski razgovarao sa visokim predstavnikom u BiH Kristijanom Šmitom naglašavajući kako mu je ponovio svoja stajališta u vezi izmjena Izbornog zakona koje su se pojavile u javnosti, a koja je već ranije objasnio, prenosi Klix.

"Prvo nisam mogao vjerovati da će zaista biti spremnosti da uradi takve stvari. Uputio sam tada poruku da je moja preporuka da se u to ne upušta jer je to političko minsko polje koje može naštetiti Federaciji ako to uradi. Danas sam razgovarao sa njim telefonom i uputio mu ista upozorenja i poruke", kazao je Izetbegović.

Izetbegović: "Večeras u 7 sati, stvoriće se haos"



Uživo pratite proteste na linku:https://t.co/qIkPg8nq99pic.twitter.com/cHuB2QBBOV — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA)July 25, 2022

Postigao je, tvrdi Izetbegović, to da Šmit neće donijeti odluku bez konsultacija sa političkim strankama i Parlamentom FBiH.

"Pravni tim SDA je napravio veoma temeljitu analizu, na bazi onoga čime smo raspolagali. Elementi te analize su ta famozna 3 posto. Po nama ne bi bili predstavljeni Bošnjaci iz Posavskog ili Livanjskog kantona, a vjerovatno i iz BPK-a koji ne bi popunjavao Dom naroda uopšte. Federacija je federacija kantona i to je protivno i Konvenciji o ljudskim pravima. Klub poslanika HDZ-a bi dobio ekskluzivitet zauvijek za predstavljanje Hrvate u Federaciji čime bi se pojačale šanse da SNSD dobije kontrolni paket u Domu naroda. Ovakva rješenja pojačavaju asimetriju", naglasio je Izetbegović.

Smatra kako HDZ najavljenim izmjenama dobiva "na tacni" ono što nije dobio u pregovorima o izmjenama Izbornog zakona.

"Klub naroda bi dobio nezamjenjivu ulogu. Osam ljudi bi kontrolisali Federaciju. Po pitanju redukcije vitalnog nacionalnog interesa, ono bi dodatno pojačalo asimetrična rješenja. Što se tiče imenovanja Vlade FBiH pojačane su blokade, omogućava se sprega HDZ-SNSD. Što se tiče Ustavnog suda mehanizam je dobar, kao i rokovi za donošenje akata", istakao je predsjednik SDA.

Izetbegović je rerkao kako mu je drago što se brojne političke stranke večeras u 19 sati okupljaju ispred zgrade OHR-a što vidi kao zajedničko djelovanje koje je veoma potrebno.

"Ja sam Komšiću predložio u petak ovakvu stvar, ali možemo i ovako. Ići ćemo zajednički da se ova stvar zaustavi. Mislim da će nas prisiliti da radimo neke stvari koje nikada nismo radili. Ne mora zauvijek biti Hrvat predsjednik Federacije niti će zauvijek biti prvi čovjek FBiH Bošnjak. Volio bi da nas ne guraju u tom smjeru", objasnio je Izetbegović.

Mišljenja je da su najavljene izmjene Izbornog zakona napravljene sa predstavnicima HDZ-a i Zagreba.

"Jako mi ovo liči na Radmana i Plenkovića. Trebao nam je jedan izbalansiran dogovor. Dom naroda je trebao biti sveden na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Stvorio se ogroman front, i vjerovatno se plaše da od ovoga neće biti ništa", kazao je Izetbegović.

Poruka večerašnjih protesta prema mišljenju predsjednika SDA je da je bolje visokom predstavniku da ocijeni sa kakvim se frontom otpora suočavaju njegove ideje te da protesti nisu pojedinačne politike, već reakcija i odgovor naroda. Izetbegović naglašava da se u konkretnom slučaju odluke o sudbini građana "donose se iza zatvorenih vrata".

(MONDO)