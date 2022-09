Nešić u Trebinju obećao plate od 2.000 KM i penzije od hiljadu

U Trebinju je večeras održan predizborni skup DNS-a.

Izvor: DNS

"Glas za DNS i Treći put je način da grad Dučića i Hercegovačke Gračanice zasija punim sjajem. To je put koji će dovesti ljude iz svijeta da vide pogled sa Leotara, a naše ljude zadržati ovde sa dobrim platama i uslovima za život i podrškom privredi. DNS je treći put koji donosi kraj postavljanju barijera među ljudima", kazao je predsjednik stranke Nenad Nešić.

On je istakao da će, ako pobijede, "rušiti barijere, graditi aerodrome, mostove i puteve i povezivati ljude".

"Aerodrom u Trebinju biće alternativa Dubrovniku. Imaće stalnu vezu sa Srbijom. Bolja infrastruktura i veze dovešće privrednike a oni će za svakih 30 novozaposlenih biti oslobođeni poreza. Tako ćemo imati rast od 5% i prosječne plate od 2.000km a prosječne penzije od 1.000KM", rekao je Nešić, kandidat DNS-a za člana Predsjedništva BiH tokom posjete Trebinju.

Izvor: DNS

Nešić je u razgovoru sa građanima naglasio da je Treći put put ravnomjernog razvoja Republike Srpske od Novog Grada do Trebinja ali da to mora biti pametan razvoj, a ne kopiranje dve iste neefikasne mjere u svakom mjestu.

"Kada kažemo da imamo plan ravnomjernog razvoja Republike Srpske to ne znači da za svaki grad i opštinu predlažemo iste mjere, već da svakom mjestu pristupamo sa jednakom pažnjom razvijajući ono što je u tom mjestu najveći potencijal. To su mjere koje će u Trebinju podići turizam i postojeće privredne kapacitete na najveći nivo, u Semberiji podržati poljoprivrednike, a u Prijedoru sačuvati rudnik. To je pametan razvoj", rekao je Nešić.

Kandidat DNS-a za predsjednika Republike Srpske Radislav Jovičić je rekao da nije normalno da se grad sa takvim položajem i istorijom, grad sa Trebišnjicom i primorskom klimom prazni i da je siguran da se taj trend može zaustaviti i preokrenuti.

"Treći put DNS-a je put opstanka i ostanka ovdje. Ne može me niko ubjediti da se ne može bolje od trenutnog stanja. Svi znamo da može, može ako se radi pošteno i posvećeno, ako se ulaže pametno i ako imamo predsjednika Republike koji je predsjednik svakog, baš svakog građanina. E takav predsjednik ću biti i takvu politiku vodi DNS", istakao je Jovičić koji je kandidat DNS-a za predsjednika Republike Srpske.

(MONDO)