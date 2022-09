Dodik: BiH nije uvela sankcije Rusiji, za konfuziju krivi Bošnjaci

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da konfuzija koju su proizveli Bošnjaci tvrdnjama da je BiH uvela sankcije Rusiji govori da je BiH raspadnuta zemlja bez ikakvog značaja, koja samo služi za razna raskusurivanja.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Dodik je ponovio da BiH formalno-pravno nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji, jer iza takve odluke nije stao nijedan organ, koji je sa formalno-pravne strane nadležan za to pitanje, a to su Predsjedništvo BiH i Savjet ministara.

On je podsjetio da se takva odluka ne primjenjuje u zemljama gdje BiH u diplomatiji predstavljaju srpski kadrovi, za razliku od država u kojima su ambasadori i konzuli bošnjački kadrovi, koji su mimo odluka BiH davali svoje saglasnosti na multilateralnom nivou na uvođenje sankcija.

"To je deklarativna pojava koja se dešavala, jer BiH ima ministra spoljnih poslova /Biseru Turković/ koja je sljedbenik političkog islama i djeluje u skladu sa tim interesima, umjesto da se vodi interesima BiH", rekao je Dodik za televiziju "Kurir" .

On je podsjetio i da je dokaz da sankcije Rusiji nisu uvedene činjenica da Ruska Federacija nije stavila BiH na listu neprijateljskih zemalja.

"Iz nekog našeg odnosa koji mi /Republika Srpska/ imamo s njima, Rusija to nije učinila, što je omogućilo da i oni /Bošnjaci/ koriste gas po nižim cijenama. To je ta podmuklost muslimana, koji bi na taj način sve benefite uzeli, i to sve što mogu, a istovremeno bi držali lekcije čitavom svijetu", rekao je Dodik.

(Srna)