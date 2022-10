Jelena Trivić: Ne smatram da sam obmanula građane

Kandidat opozicije za predsjednika RS Jelena Trivić je kazala da se juče radilo o sveobuhvatnom kontaminiranom procesu, ne samo u pojedinim biračkim mjestima i gradovima.

Izvor: Brankica Spasenić/MONDO

Rekla je da će tražiti da se izborni proces ponovi u cijeloj RS.

"Tačka preokreta se desila u noći, kada je i CIK saopštio da još uvijek nisu jasni glasovi za predsjednika RS, jer birački odbori nisu na vrijeme dostavili podatke. Jednostavno je sve stalo, i mi smo zvali naše ljude na terenu koji su rekli da se ponovo broje glasovi, traže greške… Iscrpljivali su ljude. Da li je normalno da CIK sam saopšti da sa biračkih mjesta nisu u pravom roku dostavljeni podaci", kazala je Trivić.

Govoreći o sinoćnjem slavlju, dodala je:

"Ne smatram da sam obmanula građane. Ono do čega smo došli, na bazi relevatnog uzorka razlike od 10.000 glasova to nije moglo da se promijeni i onda je došlo do zastoja. Možda nećemo uspjeti u ovom procesu, u kojem ćemo ići do kraja, ali ćemo zadokumentovati svakoga na mjestu, i ići ćemo do nalogodavaca, ovo je krivično djelo", rekla je.

Upitana da li će, ukoliko CIK ipak potvrdi pobjedu Milorada Dodika, čestitati Miloradu Dodiku, rekla je:

"Na bazi svega ovoga što imamo, nemamo razloga da čestitamo", kazala je.