Novi protest opozicije u nedjelju: Koliko dokaza imaju o izbornoj krađi?

U nedjelju će u Banjaluci biti održan novi protest opozicionih stranaka koje traže da se utvrde sve izborne nepravilnosti i izbori ponove, a zbog sumnji na izbornu krađu.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

U pitanju je protestna šetnja koja će, kao i ona koja je organizovana u četvrtak, početi u 18 časova u parku Mladen Stojanović u Banjaluci, a završiti se na Trgu Krajine.

"Nastavićemo da radimo svim pravnim i demokratskim sredstvima kako bismo došli do konačne istine i utvrdili odgovornost onih koji su brutalno pokrali izbornu volju naših građana", rekao je predsjednik PDP, Branislav Borenović.

Predsjednik Gradskog odbora SDS, Milan Radović navodi da je CIK danas saopštio da su od 2.239 glasačkih mjesta, na 1.000 utvrđene nepravilnosti i da to opoziciji na neki način daje za pravo.

Nastavljau da njihova tvrdnja o izbornoj krađi, na kojoj insistiraju od prvog dana nakon izbora, dobija sve više dokaza i da im se svakog dana javlja sve više ljudi sa dokazima i izjavama.

"Ljudi smatraju da ovo što se dogodilo nije pravedno nije pošteno i nije korektno i traže da nastavimo sa protestima. Mi branimo volju naroda, a ne Jelenine glasove", rekao je Radović.

Na naše pitanje koliko tačno dokaza imaju i kakvi su, lider SDS u Banjaluci Milan Radović nije rekao specifičan broj, ali kaže da je to već trend.

"Ne treba licitarati brojevima, ali to je pojava, to je trend da imamo stalne pritužbe. Više stotina je u pitanju. Četiri advokata rade na tom pitanju. Znate li koliko je to posla? Radi se o više stotina biračkih mjesta. Trebamo sve ispitati: šta je u vrećama, šta je uneseno, kakvi su zapisnici i šta je ostalo od biračkog materijala", tvrdi Radović.

Jelena Trivić kaže su trenutno u toku dva procesa: jedan je pravni, a drugi su protesti.

"Imamo pravo da organizujemo proteste i obavezu prema narodu.Nećemo stati jer nemamo pravo da stanemo. Već podnosimo prijavu tužilaštvu i tražiti da se utvrde nalogodavci koji stoje iza brutalne krađe izbornih rezultata", kaže Trivićeva.

Zahtjev za novi protest je upućen MUP-u RS a ovaj put formalni organizator je Srpska demokratska stranka.