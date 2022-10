Najavili i krivične prijave: Opozicija predala zahtjev CIK-u za ponovno brojanje glasova

Lideri i predstavnici PDP-a, SDS-a i Liste za pravdu i red, zajedno sa kandidatom za predsjednika Republike Srpske Јelenom Trivić, predali su danas Centralnoj izbornoj komisiji u Sarajevu zahtjev za ponovno brojanje i poništavanje izbora za nivo predsjednika RS.

Izvor: PDP, Informativna služba

"Predali smo zahtjev za ponovno brojanje glasova za nivo predsjednika Republike Srpske, jer smo ustanovili stotine nepravilnosti, kojim je obuhvaćeno preko 65.000 glasova koji su, po nama, zloupotrebljeni i kojima se prekraja izborna volja građana", rekao je predsjednik PDP-a danas nakon predaje zahtjeva CIK-u za ponovno brojanje glasova za nivo predsjednika Republike Srpske, dodajući da se u konačnom zbiru radi i vjerovatno o više od tih 65.000 glasova.

"Ogromna je, nevjerovatna razlika, od skoro 20.000, za jednog kandidata u Doboju, Zvorniku i Prijedoru, što je u potpunoj suprotnosti od prvih rezultata koje smo dobijali iz tih gradova, a skoro 10.000 glasova su dobili nepoznati kandidati, odnosno da su dobijali glasove na određenim mjestima, a naš kandidat nula glasova, što je nevjerovatna nelogičnost koja nam daje za pravo da reagujemo. Hoćemo da vidimo da li su te nule namjerno upisivane i vidimo i šta se nalazi na 35.000 nevažećih listića. Možda će neko reći da je preuranjeno, ali je naša obaveza bila da reagujemo na vrijeme i u narednim danima ćemo ići sa dopunama našeg zahtjeva", rekao je Borenović i naveo da očekuje da CIK omogući da se otvore kutije i da se ustanovi šta se u njima zaista nalazi.

Borenović je najavio i predaju krivičnih prijava zbog izborne krađe.

"Ono što sam rekla predajući i ovu dokumentaciju, jeste da je proces brojanja tokom noći, na brojnim izbornim mjestima bio ravan ratnom stanju. Vidjeli smo šta se desilo u Doboju, a to je samo jedan video snimak, na kojem upadaju batinaši, fizički nasrću na posmatrača koji se nije povukao. Koliko je ljudi koji su se pred takvima povukli? Tu je bilo i žena na koje je neko nasrtao. Sve ćemo to prijaviti. Ja nisam izašla sutradan i rekla „Pokradena sam i dobro, sad odoh kući“, nego ćemo do kraja istjerati ovaj proces, ne da ja budem predsjednik Republike, nego da dobijemo istinu i da podnesemo sve tužbe i krivične prijave protiv svih onih koji su se drznuli da na ovaj način kradu volju građana", rekla je Jelena Trivić, potpredsjednik PDP-a i kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske na proteklim izborima.

Ona je istakla da je i CIK u pola 2 tokom izborne noći saopštio da rezultati za predsjednika Republike Srpske nisu dovoljno jasni, jer ne dobijaju ažurirane podatke sa biračkih mjesta.

"Nisu se dobijali rezultati. Proces je bio obustavljen, jer je neko dobio nalog da brutalno krade. Ne samo u Doboju, Zvorniku i Prijedoru, nego u mnogim mjestima, pa čak i u onim gradovima i mjestima gdje sam ja pobijedila. Kako je bila panika da se stigne moja prednost, jer je i SNSD dobijao rezultate po kojima je pobjeđujem, slali su batinaše i služili su se fizičkom silom. Ja priznati krađu neću! Bilo kog oblika, a pogotovo neću priznati krađu narodne volje. Pokraden je narod Republike Srpske i istrajaću u ovome svim civilizacijskim i ustavnim mogućnostima, uključujući i proteste. To nije „obojena revolucija“, nego ustavno pravo", rekla je Trivićeva i pitala gdje su sad stranci od kojih je navodno dobila 10 miliona dolara.

"Naravno da ću tužiti one koji su to objavili. Nisam htjela da dajem na značaju tokom izborne kampanje, imala sam preča posla, ali naravno da će biti tuženi. Koga su sve navodili da sam od njih dobila pare? Amerikance, Britance, NJemce... Po ovoj logici stranci izgleda stoje uz Milorada Dodika, a mi se ovdje borimo sami protiv nakaradnog sistema. Neću se milimetar povući. Jer ako se sad povučemo, priznaćemo da je narod pokraden i da izbori više nemaju smisla", rekla je Trivićeva.

Mirko Šarović, predsjednik Srpske demokratske stranke, je poručio da je nakon očigledne izborne krađe u ovom trenutku na ispitu cijelo društvo i svi koji su ovlašteni i odgovorni u ovom procesu, ne samo CIK, već i SIPA, policija, tužilaštva i sudovi.

"Ovo je prilika, ne samo da se ispravi nepravda i izborni rezultat i ispoštuje volja građana, nego da ovo društvo konačno krene u obračun sa kriminalom i korupcijom koje su ovladale i izvornom sistemom", istakao je Šarović.

On kaže da će SDS istrajati u namjeri da se kazne svi koji su se drznuli da na tako brutalan način prepravljaju volju građana.

"Kada su oko pola noći saznali da nakon skoro dvije trećine prebrojanih glasova Jelana Trivić vodi grozničavo su počeli raditi kriminalne radnje prepravljajući volju građana kako bi se kroz zapisnik drugi kandidat Milorad Dodik proglasio pobjednikom. Ja mislim da se desetine ljudi mora naći na optuženičkoj klupi i ne treba dozvoliti samo da se isprave zapisnici, nego se za to mora krivično odgovarati", istakao je Šarović.

On je napomenuo da je na ovim izborima krađe glasova bilo na svim nivoima, ali da je to bilo najočiglednije kada je u pitanju izbor predsjednika Republike Srpske.

"To je najdrastičniji primjer simbolično je najvažniji i obzirom i na najmanju razliku između kandidata, s tim da od tog ishoda zavisi sve drugo", kazao je Šarović.

Kaže da SDS traži da se izvrši ponovno prebrojavanje odnosno poništavanje izbora i da će nastaviti da prijavljuje sve uočene nepravilnosti.

"Nećemo se zaustaviti na ovom i svaki dan ćemo insistirati kako bi smo došli do pravde, ne zbog nekih političkih subjekat, nego zbog svih građana. Vladavina prava i zakon treba da dođu do svih, a pogotovo onih koji su drznuli da preprave izbornu volju građana. Mi ćemo istrajati. Biće protesta i drugih aktivnosti i nećemo stati na ovom", poručio je Šarović.

Podsjećamo, lideri opozicije juče su najavili da će danas CIK-u predati zahtjeve za ponovno brojanje i poništavanje izbora za nivo predsjednika RS, a za sutra su u Banjaluci najavili i protestnu šetnju.

(Mondo)