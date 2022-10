Crnadak: Ne odlučuje Cvijanovićeva o tome kako se broje glasovi

Potpredsjednik PDP Igor Crnadak rekao je da će se novo brojanje glasova obaviti onako kako zakon predviđa, a da u SNSD očigledno ne znaju šta rade.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

"Željka Cvijanović neće odlučivati o tome kako će se brojati glasovi, nego će se ta aktivnost provesti onako kako to zakon predviđa. Ne pita se više SNSD ni hoće li biti protestne šetnje, ni hoće li biti brojanja, ni kako će se brojati", rekao je ovo Igor Crnadak, potpredsjednik PDP-a.

"Do sada Željka Cvijanović nije bila za to da se sve radi javno, čak je direktno štitila one koji su opljačkali Republiku Srpsku tokom korone. Zašto Željka Cvijanović nije tražila video nadzor i prenos uživo kad su se otvarale ponude i potpisivali ugovori za vrijeme korone, kada su njeni i bliski saradnici Milorada Dodika postali milioneri preko noći?", pita Crnadak .

Povodom najava da će SNSD tražiti da se novo brojanje glasova prenosi uživo Crnadak je upitao zašto su Cvijanovićeva i SNSD bili protiv toga da se uvede video nadzor na svako biračko mjesto, a sad im se odjednom ta video tehnologija dopada.

Crnadak kaže da je žalosno gledati panične reakcije SNSD na odluku o ponovnom brojanju glasova za predsjednika Republike Srpske i da, kako kaže, ne znaju gdje udaraju: hoće li tužiti CIK ili će tražiti video nadzor ili će nesto treće.

"Čega se boje u SNSD? Zar nije najpoštenije da se prebroji svaki glasački listić i da se utvrdi konačna i nepobitna istina? Ili se možda plaše da će se potvrditi organizovana krađa glasova koju su proveli i da će doći do ogromnih razlika između zapisnika i sadržaja u vrećama", kaže Crnadak.