Dodik u utorak na protestu očekuje 25.000 ljudi, najavio nova vraćanja nadležnosti

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozvao je građane da u što većem broju dođu na protest koji SNSD organizuje u Banjaluci u utorak u 18 sati u parku Mladen Stojanović. Kazao je da očekuje najmanje 25.000 ljudi.

Izvor: Srna/Darko Šavija

“Da poručimo da se borimo za slobodne izbore u RS, ako to uskrate RS i dovode to u pitanje, onda RS nema pravo na slobodu izbora i postojanje. Muslinaski faktor je u službi da oskrnavi sve što je RS i našli su svoje partnere u opoziciji u RS. Destabilizacija RS je pokušana još u izbornoj noći, proglašenjem pobjede bez ikakvog razloga. Očekujemo 25.000 ljudi i mi ćemo pokazati šta znači moć okupljanja, toliko će namjanje ljudi biti u parku koji će prošetati do Trga Krajine. Imaće svako priliku da vidi njihove (misli na nedavne proteste opozicije u Banjaluci) i naše brojeve”, rekao je Dodik.

Danas je ponovo govorio o vraćanju nadležnosti sa bh. na nivo Republike Srpske, te podvukao da ne odustaje od osnivanja Agencije za lijekove RS, kao i da će vratiti izbore za predsjednika, Narodnu skupštinu RS i za lokalni nivo, na Republičku izbornu komisiju RS.

Komentarišući mogućnost dodjele kandidatskog statusa za BiH, rekao je da time želi da se zadržati visoki predstavnik i strane sudije u Ustavnom sudu BiH. Najavio je svojevrsni referendum građana u Srpskoj o kandidatskom statusu, visokom predstavniku, sankcijama Rusiji...

“To je jedna špekulacija Brisela. Mi nismo zainteresovani da ovdje postoji visoki predstavni i stranci ustavne sudije. Evropa nam je svih prethodnih godina govorila kako treba da provodimo reforme, a kada dođe do kandidatskog statusa, to će nestati, sada su promijenili stav. Ta ponuda nije fer, ako ostaje lažni visoki predstavnik i stranci. Ako je to namjera, onda ne možemo prihvatiti sa oduševljenjem taj prijedlog. Ne možemo ni spriječtii ali ćemo svoje politiike odmjeriti prema tome”, kazao je Dodik.

Podvukao je da RS želi vratiti svoje nadležnosti.

“Mi ćemo to uraditi, sa Agencijom za lijekove i donijećemo zakon da vratimo izbore u RS od NSRS predsjednika i lokalnog nivoa, da to bude u nadležnosti Republičke izborne komisije, a ne ove uzurpatorske”, rekao je Dodik.

Dodao je da svi podaci govore da je njegova pobjeda nepobitna.

“Nije bilo organizovane krađe”, rekao je.

Očekuje i da će Centralna izborna komisija BiH sutra proglasiti preliminarne rezultate Opštih izbora.

“Očekujem da će CIK sutra proglasiti rezultate. Mislim da namjerno bježe da proglase preliminarne rezultate. Sutra ne bude li rezultata, ići ćemo sa ozbiljnim krivičnim prijavama. Oni su odmetnuta grupa” , podvukao je Dodik.