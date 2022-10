Lideri opozicije predali krivičnu prijavu protiv nekoliko stotina ljudi zbog izborne krađe, sumnjiče i Dodika

Predstavnici opozicionih stranaka iz Republike Srpske predali su danas Tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv više stotina lica zbog krivičnog djela izborne krađe.

Prijavu su predali predsjednici PDP-a, SDS-a i Liste za pravdu i red, Branislav Borenović, Mirko Šarović i Nebojša Vukanović, te potpredsjednica PDP-a i kandidat za predsjednika Republike Srpske na proteklim izborima Jelena Trivić,

"Prijava je podnesena protiv SNSD-a, protiv Milorada Dodika, predsjednika odbora SNSD-a u Zvorniku, Doboju, Stanarima, kao i protiv desetina drugih lica koji su učestvovali u izbornoj prevari i krađi. Obuhvaćeni su i predsjednici pojedinih političkih subjekata, nezavisni kandidati za predsjednika potpuno nepoznati javnosti Republike Srpske i BiH, kao i preko stotinu predsjednika i članova biračkih odbora, koji su i članovi Savjeta mjesnih zajednica izabrani ispred SNSD, a bili su članovi biračkih odbora ispred drugih političkih subjekta", rekao je predsjednik PDP-a Branislav Borenović ističući da je uz krivičnu prijavu priloženo nekoliko stotina pisanih dokaza i materijala koji ističu osnov sumnje da su počinjena krivična djela ne samo koja se tiču izborne krađe, nego i člana 250. KZ BiH koje se tiče organizovaog kriminala.

Borenović je naveo da očekuje od pravosudnih institucija hitne reakcije i da se ispitaju sve navode koje smo priložili.

"Jedan dio je dostavljen i pravosuđu Republike Srpske koje se tiče povreda slobode, zloupotreba položaja, povreda tajnosti, izbornih prevara. Nema odustajanja nema stajanja, svako ko je krao izbornu volju građana mora da odgovara bez obzira koliko se osjećao jakim. Postalo je besmisleno izlaziti na izbore ako se krade izborna volja", rekao je Borenović.

Predsjednik SDS-a, Mirko Šarović, rekao je da su on, Branislav Borenović i Nebojša Vukanović potpisali sveobuhvatnu krivičnu prijavu.

"Radi se o organizovanoj krađi do sada nezabilježenih razmjera i sada je na redu Tužilaštvo BiH da djeluje. Na ispitu je cijelo društvo. Ne samo CIK, pravosuđe već i cijelo društvo, jer ovo je trenutak kada može da krene opšte ozdravljenje i zaustavljanje kompromitacije izbornog procesa. Ako je neko krao na izborima i na taj način došao na vlast, kako očekivati da on bude pošten naredne četiri godine? On će da krade i dalje, krašće resurse, krašće sve što treba da bi ostao na vlasti. Ovo je jedna istorijska prekretnica i vjerujemo u to", rekao je Šarović.

Nebojša Vukanović je tražio da se sastane sa Milankom Kajganićem, vršiocem dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva BiH.

"Kajganić treba položiti račune građanima, jer se država raspada od kriminala, a on ništa ne radi. Ne vjerujem Tužilštvu BiH dok se ne izvrši lustracija i iz ove institucije ne sklone ljudi koje su sluge Milana „Mita“ Tegeltije, savjetnika Milorada Dodika, koji je upravo i napravio ovakav sistem", istakao je Vukanović.

"Nevjerovatno je da MUP i SIPA do sada nisu uhapsili niti jednog člana biračkog odbora uprkos brojnim dokazima da je ukradena biračka volja od preko 200 glasova za Jelenu Trivić na pojedinim biračkim mjestima. Ti ljudi su morali biti u zatvoru", zaključio je Vukanović.