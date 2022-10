Očekuju drakonske kazne: Borenović i Trivićeva najavili nove krivične prijave

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je da će opozicija sutra podnijeti krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH protiv, kako je naveo, više stotina lica na bazi više stotina dokaza o krađi na izborima.

Izvor: PDP, Informativna služba

"Kao što se i pretpostavljalo, očekivalo i osjećalo, i ovih prvih nekoliko dana tokom kontrolnog brojanja glasova za predsjednika Republike Srpske, pokazalo se da smo svjedočili 2. oktobra brutalnoj krađi glasova, i to na brojnim biračkim mjestima u brojnim mjestima Republike Srpske. Neko će reći da se radilo o nepravilnostima, neregularnostima, mahinacijama, ali samo jedna riječ najbolje oslikava šta se desilo - krađa", rekao je predsjednik PDP-a Branislav Borenović tokom današnje konferencije za medije.

Borenović je istakao da su na kontrolnom prebrojavanju, od 528 biračkih mjesta, na 450 uočene razne nepravilnosti, što potvrđuje da je zahtjev za ponovnim brojanjem opravdan, te da su utvrđene katastrofalne činjenice.

"Na mnogim biračkim mjestima se vršila brutalna krađa, ne samo u organizaciji ljudi na biračkim mjestima, nego i nalogodavaca. Šta je smisao institucija, izabranih predstavnika, izvršnih struktura ako su izbori pokradeni, a rezultat ostvaren na bazi izborne korupcije. Nema velike, male ili srednje krađe. Ne možete banku malo opljačkati: ili je pljačkate ili ne pljačkate. Šta će sutra reći imenovanim funkcionerima i direktorima: kradi, ali nemoj previše, možeš 20 odsto, 30 odsto i biće ti sve oprošteno. Sada se postavljaju pitanja je li Jeleni ukradeno 5 hiljada, 15 hiiljada ili 50 hiljada glasova. Jer ako je 5 hiljada, 15 hiljada ili 27.999, onda je to u redu. E, nije u redu", rekao je Borenović i istakao da je izborna krađa bila organizovana.

Dodao je da neće odustati, te da će sutra podnijeti krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH, za organizovanu izbornu krađu u kojoj je, kako tvrdi, učestvovalo više stotina lica, a na bazi više stotina dokaza.

"Očekujemo hitnu istragu i sve što slijedi nakon toga. Pozivam CIK, Glavni centar za brojanje, da izađu sa svim relevantnim i egzaktnim pokazateljima koji će pokazati šta se dešavalo 2. oktobra i šta je sve nađeno prilikom kontrolnog brojanja", navodi Borenović istakavši da je činjenica da je navodno nestala 61 vreća sa neiskorištenim listićima, pa onda navodno nađena bez propisanog pakovanja dodatni argument da se sumnja da je rađena malverzacija.

Jelena Trivić, potpredsjednik PDP-a i kandidat za predsjednika Republike Srpske rekla je da se nakon tri prebrojana grada, a posebno nakon Doboja, potvrđuje ono na šta je ukazivano prethodnih dana, a to je da na sceni imamo jednu sistemsku, organizovanu izbornu krađu.

"Izbacujem iz upotrebe riječ „prekrajanje“ izborne volje, to nije dovoljno jaka riječ da objasni šta se radilo. To je sistemska, organizovana izborna krađa. Da li je na nekom biračkom mjestu ukradeno 5, 15, 50 ili je na jedno biračkom mjestu u Doboju meni smanjeno za 106 glasova, a Dodiku povećan broj glasova za 140? O tome možemo da raspravljamo. Ali ništa ne umanjuje činjenicu da je na većini biračkih mjesta postojala ta namjera. To ne može biti slučajno. Neko je dao nalog. Nije njima na biračkim mjestima svima slučajno u istom momentu palo na pamet da moj rezultat umanjuju, a rezultat mog protivkandidata dižu", rekla je Trivićeva.

Istakla je da očekuje drakonske kazne za one koji su to radili, i od strane CIK i od pravosuđa, jer to onda nisu političke, nego mafijaške organizacije:

"Samo brojanje ne može utvrditi sve nepravilnosti. Postoje lica koja su 30 ili 50 puta stavljali potpis kraj onih koji nisu tu i nisu izašli na izbore. Samo brojanje to neće pokazati, kao ni mnoge druge nepravilnosti, ali je bitno da smo ušli u ovaj proces da se otkriju sve te nepravilnosti. Onda kažu „Nađene su vreće“. A gdje su bile? Kako su nestale, a sada odjednom nađene? Da li je neko manipulisao njima, da li su bile otvorene, da li su u Gradskim izbornim komisijama bile danima? To baca ljagu na cijeli izborni proces koji možemo u potpunosti smatrati kontaminiranim", rekla je Trivićeva.

Kaže da je na 450 biračkih mjesta na kojima su utvrđene neregularnosti ogroman broj.

"To znači da ovi izbori nisu bili samo nelegalni, nego neustavni. Ljudima je oduzeto biračko pravo, sloboda da na fer i poštenim izborima biraju svoje predstavnike. Krivičnu prijavu koju ćemo sutra predati ćemo dopunjavati. Ona će sadržavati dokaze do kojih smo sada došli, ali nam konstantno dolaze novi dokazi da je neko organizovano krao na izborima", istakla je Trivićeva, dodajući da su na protestima iznijeta 2 zahtjeva - jedan za ponovno brojanje glasova, a drugi koji se tiče pravosudnih institucija.

