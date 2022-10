Babalj: U SNSD su priznali da je šest hiljada glasova sporno, a bilo je i više

Nakon ponovno brojanja na 640 biračkih mjesta na 560 su utvrđene neregularnosti, kazao je danas Darko Babalj, predsjednik Gradskog odbora SDS Istočno Sarajevo, nakon ažuriranja rezultata iz gradova Bijeline, Banjaluke, Doboja i Zvornika.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

On je rekao da SDS smatra da je došlo do brutalne krađe na izborima i poručio da će SDS to potvrditi dokazima. Navodi da je nakon novog ažuriranja podataka iz Doboja od sinoć od 105 biračkih mjesta neregularnosti bilo u 80, a da je u Zvorniku od 81 biračkog mjesta, na 67 bilo neregularnosti.

"Tako je biračkom mjestu 019 prema podacima obavljenim na stranici CIK-a neposredno nakon izbora Jelena Trivić imala 89 glasova, a Milorad Dodik 244 glasa, a nakon ponovljenog brojanja Trivićeva ima 131, a Dodik 194. Na biračkom mjestu 028 Trvićeva je ranije imala 123, a Dodik 516, a nakon ponovnog brojanja Trivićeva ima 143, a Dodik 489. Na biračkom mjestu 061 po starom brojanju prema CIK-u bilo je nevažećih 0 glasova, a po novom 66", kazao je Babalj i naglasio da su ovo samo neka od brojnih biračkih mjesta na kojima su uočene nepravilnosti.

Dodaje da su samo u Doboju i Zvorniku uočene nepravilnosti zbog kojih je Jelena Trivić oštećena za dvije hiljade glasova.

"Glasovi su uvećani Dodiku, a smanjeni Trivićevoj. To su glasovi koji se vide golim okom samo na nekom prebrojavanju. Nije se ušlo u strukturu neregularnosti i mi još nismo došli do grafologa do potpisa, do slučajeva gdje su glasali mrtvi", napominje Babalj i ističe da ovi podaci pokazuju katastrofalno stanje društva u kojem mi živimo.

On kaže da je poražavajuće to što iz SNSD pokušavaju minimizirati izbornu krađu tvrdnjama da je odstupanje jedan odsto.

"Oni su juče priznali da je šest hiljada glasova sporno. Mi mislimo da je i to brutalna krađa, a dokazaćemo da je toga bilo više, poručio je Babalj. Pozvao je sve koji misle da nije u pravu "da ga demantuju činjenicama, a ne da javnost bombarduju nepotrebnim stvarima, da podgrijavaju vatru i pričaju o nekakvim izdajama".