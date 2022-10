Parlamentarci i novinari iz regiona za promjenu medijskog zakonodavstva

Predstavnici parlamenata i novinarskih udruženja iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije danas su na susretu u Parlamentarnoj skupštini BiH ustanovili da je neophodno da dođe do unapređenja medijskog zakonodavstva u zemljama regiona.

"U BiH je usvojena inicijativa gdje je zahtijevano od Savjeta ministara BiH da uputi u proceduru izmjene Krivičnog zakona u pogledu sankcionisanja napada na novinare. Trenutno očekujemo da će Savjet ministara navedeni zakon uputiti u parlamentarnu proceduru", rekao je Lazar Prodanović, predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava, koja je organizovala susret sa Udruženjem BH novinari.

Predsjednik Udruženja BH novinari Marko Divković naglasio je da novinari u BiH rade pod velikim političkim, ekonomskim i bezbjednosnim pritiskom.

"U temelju sigurnosnih pritisaka najčešće je mržnja kao najniži oblik ljudskog osjećanja. Ono što me raduje je podrška dijela parlamentaraca koji podržavaju konačno ideju da se u BiH donese zakon kojim će napad na novinare biti tretiran kao krivično djelo", kazao je Divković, prenose Nezavisne novine.

Predsjednik Udruženja Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić podsjetio je da je današnji susret nastavak dijaloga koji su prošle godine započeli parlamentarci i predstavnici novinarskih udruženja u Skoplju, gdje je potpisana Deklaracija o unapređenju dijaloga između parlamenata i novinarskih udruženja na zapadnom Balkanu.

Time su se parlamentarci i novinari obavezali će zajedno raditi na poboljašnju medijske legislative da bi se doprinijelo medijskim slobodama i sigurnosti novinara u skladu sa EU integracijskim procesima.

"To bi trebalo da dovede do veće slobode izražavanja u našim zemljama. U ovom trenutku je primarno i veća bezbjednost novinara u svim zemljama zapadnog Balkana. Nažalost, u mnogim slučajevima su generatori mržnje prema novinarima političari. Mi to u Srbiji ističemo kao veliki problem jer nakon toga u javnosti se te stvari primaju zdravo za gotovo i bilježimo porast broja napada i pritisaka na novinare koje rade profesionalno svoj posao", kazao je Bodrožić.

Predsjednik Sindikata medija Crne Gore Radomir Kračković konstatovao je da je u Crnoj Gori već ostvaren jedan rezultat, a to je da je promijenjen Krivični zakon kojim su povećane kazne za napade na novinare.

"Napadi na novinari su problem u svim državama regiona. U Sindikatu medija Crne Gore borit ćemo se kroz izmjenu medijskih zakona za poboljšanja položaja novinara i medijskih radnika", rekao je Kračković.

Predstavnik Udruženja novinara Makedonije Milan Spirovski zaključio je da su BiH, Srbija, Crna Gora i Makedonija pokazale proaktivan pristup za promjenu medijske regulative i to godinu dana nakon potpisivanja Deklaracije u Skoplju.

"Drago mi je da se na ovaj način na jednom regionalnom nivou sastajemo i nudimo konstruktivna rješenja kako bi poboljšali sav proces implementacije zakonodavstva", poručio je Spirovski.

Poslanica i članica odbora za kulturu i informisanje Narodne skupštine Srbije Tatjana Manojlović istakla je da nema slobodnog društva bez slobodnih medija.

"Svijest o značaju sfere informisanja i medija nas je dovela na ovaj susret. Znajući sve to svi smo svjesni koji značaj mediji imaju i zato ga sa pravom mnogi smatraju još jednim važnim stubom vlasti. Nažalost, često taj značaj medija biva zlouptrijebljen te smo i o tome razgovarali na današnjem susretu", kazala je Manojlović.

Rukovodilac u Sektoru za odnose za javnost u Sobranju Sjeverne Makedonije Aleksandra Micoska Mitevska navodi da današnji susret u Sarajevu doprinosi da se nivo transparentnosti prema novinarima i prema građanima poboljšava.

"Smatram da je postignut značajan napredak smjeru tranparentnosti između medija, građana i skupštine odnosno između zaštite novinara i medijskih radnika", dodala je Micoska Mitevska.

