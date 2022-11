Begić priznao poraz: PDP u rasulu, Šarović treba u političku i životnu penziju

Kandidat za potpredsjednika Republike Srpske na prošlim izborima i bivši član PDP-a Ivan Begić rekao je da priznaje svoj izborni poraz i da bi volio da su poraz priznali i njegovi bivši stranački saborci, te ocijenio da su u PDP-u potrebni izbori i novo rukovodstvo.

Izvor: PDP

"Neko pobjeđuje, a neko gubi, to je politika. Ako niste spremni na to da primite i poraz i pobjedu, onda niste za to", rekao je Begić za ATV.

On smatra da je opoziciji u Srpskoj vrijeme da promisle svoje ponašanje.

"Lider SDS-a Mirko Šarović možda je sjajan čovjek da kupi pet stanova u Beogradu ali nije sjajan čovjek da pobijedi na izborima. Šarović treba ići u političku penziju, ali i onu životnu", rekao je Begić.

Begić smatra da je PDP u rasulu te da su toj stranci prijeko potrebni izbori i novo rukovodstvo.

"Potez SDS-a da ima nove izbore u stranci je veoma odgovoran. To su mogli uraditi i ranije, imajući u vidu da su priznali izborni poraz. To su trebali takođe uraditi i u PDP-u", kaže Begić.

Begić smatra da na čelo PDP-a treba da dođe Draško Stanivuković, predsjednik banjalučkog Gradskog odbora te stranke.

"Stanivuković je neko ko je PDP-u donio polovinu glasova koje je stranka imala unutar cijele Republike. On je pobjednik u nizu opozicionih gubitaka. Po meni, realna stvar bi bila da je on neko ko treba da preuzme PDP", rekao je Begić.

Komentarišući današnje spekulacije o tome da Stanivuković prilazi vladajućoj strukturi, Begić je rekao da bi što se tiče današnjeg rukovanja Stanivukovića sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom na svečanosti povodom početka izgradnje mosta u Česmi, učinio isto.

"Ako će građani Banjaluke od Vlade Srpske dobiti most, to je velika stvar. Most donosi Vlada Srpske, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijer Radovan Višković. Ako je to cijena, da Banjaluka dobije most, ja bih to isto uradio. Da li je to prilazak vlasti, znajući Stanivukovića, ne bih rekao da će on tu napraviti neke trule kompromise iako mnogi iz opozicije ne smatraju to tako", rekao je Begić.

Begić je govorio i o situacijama u kojima su određene osobe od njega, kao direktora i vlasnika preduzeća koje se bavi izdavačkom djelatnošću, tražile da objavi pojedine izmišljeni tekstove.

"Dan pred izbore dobio sam naručen tekst, u smislu da pustim i da će mi biti vraćeno, ne u novčanom smislu. Govorim o tekstovima sa naslovima poput `Dodik je za vrh Srbije prešao crvenu liniju`. Ovo što govorim, dan uoči izbora je tražio Vedran Jarić, privrednik iz Banjaluke i prijatelj predsjednika Gradskog odbora SDS-a u Banjaluci i to nije prvi put. Takođe, tu je i Goran Selak koji je htio da se objavi tekst pod nazivom `Ko je Dodikov pilot Boban Kusturić`. Ljudi poput Selaka, Jarića, Milana Radovića i još jednog blogera, stavljali su ljudima metu na čelo", tvrdi Begić.

Begić navodi da su mu naručivani i tekstovi o sadašnjem direktoru Policije Srpske Siniši Kostreševiću.

"Ja sam jedan tekst pustio. Kasnije sam istražio i shvatio da je u proteklih godinu dana otkriveno više stvari vezano za narkotike nego u proteklih 10 godina. Sve što sam vam sada rekao, nemam problem da se sutra nađem na sudu i donesem dokaze", rekao je Begić.

(Srna)