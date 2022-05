Begić skupio potpise i predao kandidaturu za potpredsjednika

Nezavisni kandidat za potpredsjednika/potpredsjendika Srpske Ivan Begić predao je danas više od 3.000 potpisa potrebnih za kandidaturu u Centralnu izbornu komisiju BiH.

Begić kaže da je proces prikupljanja potpisa podrške za njega bio ujedno i test za predstojeće opšte izbore koji će se održati 2. oktobra.

"Predato je više od 3.000 potpisa podrške za kandidatru, te sva potrebna dokumentacija i dokazi koje je CIK tražila da se dostavi. U pitanju su ovjerene izjave da ćemo poštovati Dejtonski sporazum, da prihvatimo kandidaturu, finansijski izvještaj i onaj najteži dio – taksa, koju svi, pa i nezavisni kandidati moraju da plate. Ovo je za mene bio lični test, jer ako nisam mogao skupiti potpise podrške za kandidaturu, kako ću onada na izborima skupiti određen broj glasova", kaže Begić za Mondo.

Begić je podržao nove izmjene CIK-a koje su stupile na snagu pred predstojeće izbore, a koje s tiču povećanja takse za ovjeru prijave učešća na izborima.

"Ovo je dobar reper koji je Centralna izborna komisija odredila da se iz izbornog procesa isključe sve one stranke i fantomski nezavisni kandidati koji osvajaju po nula ili svega par glasova, a to se radi zbog trgovine biračkim odborima. Takođe se nadam da će dati sve od sebe da spriječe ono što je moja ciljna grupa, moje glasačko tijelo a što su moji predhodnici, odnosno potpredsjednici Republike dobijali lažne glasove putem pošte. Imate situaciju da za nekog tamo čovjeka sa jedne adrese glasa 200 ljudi, a ta adresa ima 40 kvadrata", kaže on.

Begić dodaje da se nada boljem i kvalitetnijem izbornom procesu. U izbornu trku ulazi samouvjereno, te se nada novoj poziciji od oktobra.

"Ja sam svakako optimističan ne idem ni u jednu trku, životnu ili bilo koju drugu, dok dobro sve ne odvažem i provjerim", poručio je Begić.