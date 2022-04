"Možda je brat ili muž Jelene Trivić od 100 kila": Ivan Begić tvrdi da je prije mjesec dana pretučen na parkingu

Bivši član PDP-a Ivan Begić kazao je za ATV da je Jelena Trivić konfliktna osoba, te da je prije nešto više do mjesec dana pretučen u naselju u kojem živi.

Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk

On smatra da možda iza toga stoji neko iz Trivićkinog okruženja, o čemu ga je upozoravala na snimku koji datira iz 2020. godine.

"Prije mjesec i po dana sam pretučen u Novoj Varoši, na parkingu ispred firme u kojoj radim. Sumnjam da je to realizacija sujeta iz PDP-a. Da li je to realizacija muža Jelene Trivić od 190 cm i 100 kilograma i njenog brata isto takvog, koji je nasrtao već na neke ljude, pravosudne institucije bi trebale da ispitaju", navodi on.

Begić je komentarisao snimak koji se prije nekoliko dana pojavio u javnosti, a koji datira još iz 2020.

"Pitanje kako je snimak izašao u javnost, PDP i Jelena Trivić treba da postave svom mentoru, saradniku i blogeru. On je prvo snimak plasirao putem sarajevskih medija, kraću verziju, a potom uzeo pare od PDP-a da navodno opere Jelenu Trivić i popljuje mene. Moram reći da je on od mene tražio pare kako me ne bi javno i politički diskreditovao, kada govorimo o aferi snimak iz decembra prošle godine. Jelena Trivić je poprilično konfliktna osoba. Nije to prvi put da je ona vrijeđala predsjednika PDP-a, predsjednika GO PDP-a i ostale. Tako je na sjednici Predsjedništva bacala, lupala, galamila, pa zatim sjela u automobil i divljala. Ja sam na sjednici rekao da nisam dužan takvu budalu slušati, te sam ustao i otišao. Poslije toga je dolazilo do niza konflikta", rekao je Begić.

On kaže da se u PDP-u fokus stavlja na funkcije, te da zbog toga dolazi do raskola i raspuštanja Gradskih odobra širom Srpske.

"PDP se fokusirao na podjelu fotelja i funkcija koju još nemaju. Ubiše se oko kandidature za predsjednika i odbornika. Zahtjev Jelene Trivić je bio da ja ne budem odbornik u Skupštini grada, niti kandidat za to mjesto. Meni se javio veliki broj članova PDP-a koji su stali na moju stranu. Zbog ovakvog stava prema članovima PDP-a, više nema GO u Prijedoru, Bijeljini, Hercegovini itd", dodaje Begić.

Bacanje televizora u prostorijama stranke, kaže, nije istina.

"Pojavila se informacija da sam bacio televizor koji se nalazi u prostorijama PDP-a, ali to nije tačno. Televizor je pao dvojici momaka, koja su ga nosila u prostorije, te se tako razbio. To je ogroman TV, ne bih ga ja od 62 kilograma mogao dići i baciti", pojašnjava on.

Na bavljenje politikom, stavio je tačku.

"Ja nisam više u politici, ni stranci. Odlučio sam se povući. Moj mir je moja svetinja. Tražimo privatan biznis, s kojim ćemo se baviti", priča Begić.

O siromašnim obećanjima PDP-a na predstojećim opštim izborima, nije trošio mnogo riječi.

"U PDP-u su prije par dana predstavili program o pravljenju saobraćajnica kroz Hercegovinu, ako je to program i ako će to predstavljati Jelenu Trivić kroz kampanju, i mene natjerati da glasam za Jelenu, svaka im čast na tom programu", izjavio je Begić.

Begić je takođe kazao da je na eksplicitnom snimku, koji je u decembru minule godine izašao u javnost, s njim političar.

"Neko je iz politike, političar je", zaključuje Ivan Begić.

(MONDO/ATV)