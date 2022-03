Međusobne optužbe Begića i Radovića: Ko je kome prijetio smrću (FOTO)

Bivši banjalučki odbornik Ivan Begić (PDP) optužio je potpredsjednika SDS-a i narodnog poslanika u NSRS, Milana Radovića da mu je prijetio smrću, te da će prepiske koje mu je uputio prijaviti policiji.

Izvor: MONDO

Begić tvrdi da mu je Radović uputio poruke u kojim mu prijeti da pređe ulicu kada ga vidi.

„Ovaj narodni poslanik u pokušaju, očito teško pijan ili nadrogiran mi je prijetio ubistvom. Moram prizati da cijelu noć nisam spavao jer sam na svaki šum koji mi se desio u kući reagovao u strahu da ovaj kriminalac mi nešto ne uradi. Danas ću ga naravno prijaviti policiji i Tužilaštvu od kojih ne očekujem da urade išta, znajući da para vrti gdje burgija neće“, rekao je Begić i pozvao Predsjedništvo SDS-a da Radovića isključi iz stranke.

Begić je poslao snimke ekrana gdje pokazuje svoju verziju prepiske sa Radovićem.

Nakon toga, oglasio se i Radović koji kaže da mu je Begić prvi uputio prijeteće poruke, te ga nazvao „lažljivcem“.

„Ivan Begić nije ništa drugo već jedan običan manipulator koji je iskoristio svoju poziciju u PDP da postane vlasnik dva portala koje koristi za obračun sa onim za koje smatra da treba. Prvi mi je poslao prijeteće poruke, a objavio je niz laži o meni. Prvo me je optužio za svoj homoseksualni snimak, da bi zadnje što je objavio i izmislio laž da sam podigao veliki iznos novca sa Sber banke i to cak 20 miliona KM. Svakako će doći vrijeme da odgovara za sve”, poručio je Radović.

Radović je poslao svoj snimak ekrana prepiske sa bivšim banjalučkim odbornikom Ivanom Begićem.

Podsjećanja radi, sukob između Radovića i Begića traje već neko vrijeme. Begić je na pres konferenciji, koju je održao prošlog mjeseca, optužio Radovića da ga je ucijenjivao zbog privatnog sninmka koji je kasnije procurio u javnost.

"Njima je smetala kandidatura Draška Stanivukovića koji ne bi dozvolio da on bude premijer, pa je nastojao da ga svim sredstvima diskredituje. Tu je i Jelena Trivić koja mu je obećala da će biti premijer ukoliko pobijedi na izborima”, rekao je tada Begić navodeći da je Dodik obećao Radoviću, dok je bio u DNS-u da će biti premijer, a kada se to nije dogodilo on je prešao iz DNS-a u SDS.

(MONDO)