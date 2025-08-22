logo
Nakon pogibije inspektora u Brčkom, tužilaštvo odredilo pritvor za bivšu suprugu vlasnika stana

Nakon pogibije inspektora u Brčkom, tužilaštvo odredilo pritvor za bivšu suprugu vlasnika stana

Autor Nikolina Damjanić
0

Osnovni sud u Brčkom odredio je jednomjesečni pritvor Tamari T. (45) iz tog grada, osumnjičenoj za saučesništvo u teškoj krađi tokom koje je poginuo inspektor Policije distrikta.

shutterstock_2149283907.jpg Izvor: Shutterstock

Razlog za određivanje pritvora, navodi Tužilaštvo, je postojanje naročitih okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi mogla ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače.

Iz Tužilaštva Brčko distrikta saopšteno je da je T.T. osumnjičena da je, po prethodnom dogovoru, predala ključeve od stana koji je u vlasništvu njenog bivšeg supruga M.T. licu M.Ž. iz Brčkog u namjeri da on, obijanjem metalnog sefa, za njih protivpravno prisvoji imovinsku korist.

"Nakon što su stanari stambene zgrade u ulici Braće Ribnikara u Brčkom u noćnim satima čuli buku iz stana na četvrtom spratu i to prijavili policiji, te po dolasku policijskih službenika i vatrogasaca u namjeri nasilnog otvaranja vrata stana, lice M.Ž. iz Brčkog koje se nalazilo u stanu pokušalo je da pobjegne sa mjesta događaja", navodi se u saopštenju.

Iz Tužilaštva su dodali da je usljed pokušaja bjekstva spuštanjem niz vertikalni oluk zgrade M.Ž. pao na betonsku podlogu i od zadobijenih povreda na mjestu preminuo.

Identifikacijom tijela preminulog utvrđeno je da je riječ o inspektoru Policije Brčko distrikta M.Ž. (55) iz Brčkog.

Za sve vrijeme trajanja ovog događaja osumnjičena T.T. je čekala u automobilu koji je u vlasništvu lica M.Ž. u kojem ju je policija nekoliko sati kasnije zatekla kako spava.

Nakon izvršene kriminalističke obrade u policiji, osumnjičena je lišena slobode i izvedena pred dežurnog tužioca, koji je procijenio da postoji dovoljno zakonskih razloga za podnošenje prijedloga za određivanje pritvora, koji je Osnovni sud i prihvatio. 

(Srna)

